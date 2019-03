Laura Codruta Kovesi, pusa sub control judiciar de procurorii SIIJ - Am interdictie de a vorbi cu presa

Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a fost plasata, joi, sub control judiciar de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie SIIJ in dosarul in care este acuzata de abuz in… [citeste mai departe]