Elicopterul trimis la Brezoi de la Inspectoratul General de Aviatie pentru a-i ajuta pe pompieri sa stinga incendiul de padure din zona a fost retras duminica dupa-amiaza, dupa patru zile de interventii, actiunea urmand sa fie continuata doar terestru, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit acestora, in zona sunt in continuare focare izolate, aproape 150 de persoane - pompieri si padurari, fiind mobilizati pentru lichidarea acestora. "Interventia resursei aeriene a incetat la ora 14.00, in urma ultimei recunoasteri a zonei incendiate nemaifiind…