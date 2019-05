Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca de sambata dupa-amiaza pana duminica la ora 18.00 intra in vigoare o informare de instabilitate atmosferica. Sambata, de la ora 12:00, și pana duminica, la ora 18:00, „in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu…

- La numai cateva ore de la accidentul mortal de pe A1 in județul Sibiu, o alta nenorocire s-a produs pe Valea Oltului- DN7 pe raza județului Valcea. Din pricina acestui accident, traficul intre județele Sibiu și Valcea a fostblocat aproapre 2 ore. Read More...

- Un pieton a decedat dupa ce a fost lovit de un TIR pe DN7, in localitatea Boita, care l a tarat apoi 400 de metri, dupa care victima a fost lovita de un autoturism, potrivit IPJ Sibiu citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, soferul TIR ului si a continuat drumul, fiind oprit de politistii Biroului…

- La Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) au fost identificate plați efectuate fara respectarea cadrului legal aplicabil pentru tipurile de beneficii de asistența sociala auditate, se arata într-un raport al Curții de Conturi pe 2017. Astfel, au fost acordate alocații pentru…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane, desfașoara 98 de percheziții, in 22 de județe și in Capitala.Perchezițiile au loc pe raza municipiului…

- In judetul Bistrita-Nasaud, circulatia feroviara este intrerupta pe Sectia de cale ferata 409 Salva – Sighetu Marmatiei, in apropierea statiei Cosbuc, unde au loc reparatii la linia ferata dupa ce vagonul unui tren a deraiat in cursul serii de 08 martie a.c.. Garnitura a fost repusa pe sine si tractata…

- Marti seara in urma unor caderi masive de pietre de pe versant, traficul pe Valea Oltului a fost blocat pe ambele sensuri, in jurul orei 22.30, in judetul Valcea. Evenimentul s-a produs la iesire din statiunea Calimanesti - Caciulata spre Sibiu, pe DN 7 / E 81.

- Meteorologii au emis, luni, un cod galben de zapada si viscol in zona montana din 24 de judete, rafalele de vant urmand sa ajunga pana la 90 de kilometri la ora. Prin urmare, este zona montana a judetelor Suceava, Bistrita-Nasaud, Neamt, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea,…