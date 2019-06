Vâlcea: Dispozitive electronice pentru plata cu cardul a călătoriilor, montate în toate autobuzele din Râmnic Potrivit sursei citate, dispozitivele electronice care permit achitarea cu cardul vor fi montate luna aceasta in toate cele 45 de masini din flota operatorului de transport din comun din oras, pentru plata fiind acceptate toate cardurile contactless (VISA, Mastercard si Maestro), de la orice banca emitenta din tara sau din strainatate. 'Noul sistem de plata din mijloacele de transport ale ETA S.A. este extrem de simplu: calatorii trebuie doar sa apropie cardul bancar contactless de validatoarele POS din autobuze, dupa care vor primi imediat instiintarea de realizare a tranzactiei. Validatorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

