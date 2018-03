Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident rutier a avut loc, ieri, pe Drumul National 66, supranumit „Drumul mortii“, din cauza numarului mare de victime care isi pierd viata. In cele mai multe cazuri de accidente mortale, masinile se izbesc de capetele de pod care au o inaltime de un metru.

- Masina lucreaza de zor pe Drumul National 1 dintre Brasov si Fagaras. Misiunea: trebuie sa astupe gropile pe aproape 60 de kilometri. Cei care lucreaza cu ea au numai cuvinte de lauda. Adrian Ciolan, sef District Valea Homorod: „Incalzeste partea carosabila, asfaltul, la 160 de grade, totodata, in…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 19-a. In ultimul meci al rundei, derby-ul campionatului, SCM Craiova – CSM București. Sambata, 3 februarie CSM SLATINA – HC DUNAREA BRAILA 17-16 ASC CORONA 2010 BRAȘOV – CSU DANUBIUS GALAȚI 21-18 CS RAPID USL METROU BUCUREȘTI – AHCM SLOBOZIA Duminica, 4 martie…

- Un barbat din Galați a fost prins de radar in județul Vrancea conducand cu o viteza de aproape trei ori mai mare decat limita maxima admisa. S-a intamplat joi dupa-amiaza, cand polițiștii Serviciului Rutier din Vrancea au depistat un galațean de 31 de ani in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 E85,…

- „La data de 27 februarie, politistii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ 248 de catre un barbat de 34 de ani, din comuna Scanteia. In urma verificarilor efectuate de catre politisti s-a constatat ca placutele de inmatriculare ale autoturismului sunt atribuite altui…

- Politisti din cadrul Postului Carna si Goicea, in timp ce executau aseara serviciul de patrulare in comuna Carna, l-au depistat pe F. Ionut, de 35 de ani, și P. Sorin, de 37 de ani, ambii din Craiova, in timp ce ...

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 18-a. CSM București a trecut la scor de Corona Brașov . CSM Bucuresti a surclasat-o pe ASC Corona 2010 Brasov cu scorul de 37-21 (19-13), miercuri, in Sala Rapid din Capitala, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Pentru campioana…

- Polițiștii Postului de Poliție Tomșani (Valcea) au intocmit un dosar penal, pentru o infracțiune rutiera. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in dupa-amiaza zilei de 19 februarie, polițiștii au oprit in trafic, pentru control, pe raza comunei Tomșani, DJ 646, ...

- • I s-a RIDICAT permisul de conducere pentru BAUTURA, de DOUA ori! Pacientii de la Centrul de Dializa Diaverum din Targu Jiu aduc grave acuzatii coordonatorului pe judet al ambulantelor BGS. Acesta coordoneaza in prezent patru masini de ambulanta, pacientii fiind adusi la centrul de dializa…

- Un angajat al Complexului Energetic Oltenia,care avea permisul suspendat, a primit o amenda de 870 de lei dupa ce a fost prins conducand o masina cu placute de inmatriculare pe care scria "Suveran". Barbatul a facut un adevarat spectacol, filmand momentul in care este sanctionat de politisti si postand…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Un accident de circulatie, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc sambata dimineata pe Drumul National 16, la iesire din Apahida spre Corpadea.Din primele informatii, un sofer in varsta de 21 de ani din judetul Mures, care se deplasa pe directia Mociu – Apahida, in timp…

- Politisti din cadrul Secției 3 Craiova s-au sesizat, azi noapte, cu privire la faptul ca pe strada Girlestise deplasa un autoturism al carui conducator auto a marit brusc viteza de deplasare. S-a procedat la urmarirea autoturismului respectiv, avand in functiune ...

- Un barbat de 35 de ani a murit, miercuri, dupa ce duba sub care se afla pentru a o repara a cazut si l-a strivit, iar pompierii chemati sa-l salveze nu au mai putut face nimic. Conform portalului buzoienii.ro, un barbat de 35 de ani din comuna C.A. Rosetti, judetul Buzau, a fost prins sub o autoutilitara,…

- Politistii din Giroc au reusit sa-l identifice pe principalul suspect in cazul unui incident de o cruzime iesita din comun, petrecut in 16 ianuarie 2018. The post Nemernicul care a schingiuit cainele in Giroc, tarandu-l cu masina, a fost prins appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control luni, 12 februarie a.c., la ora 10.31, pe Drumul Național 1F, in localitatea Sinmihaiu Almașului, autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 46 de ani, din comuna Crasna. Conducatorul auto a prezentat polițiștilor un permis de conducere…

- Vineri, 9 februarie 2018, orele 17.00, politistii Serviciului Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, au oprit pe Drumul National 1, pentru control, o autoutilitara condusa de B.N., un barbat de 23 de ani din Aiud. In urma controlului, politistii au constatat ca acesta transporta…

- Politistii din Alba, specializati in combaterea delictelor silvice, au confiscat 5,1 de metri cubi de material lemnos, in urma unui control. La data de 09.02.2018, orele 17.00, politistii Serviciului Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, au oprit pe Drumul National 1, pentru…

- Doi barbați din Turceni sunt cercetați pentru braconaj piscicol, in urma unui banal control in trafic. Mașina condusa de unul dintre ei a fost trasa pe dreapta de polițiști, marți. In autoutilitara aveau 15 kilograme de caras, pentru care nu au avut documente de proveniența. „Polițiștii au…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigații Criminale l-au localizat, depistat si prins, azi noapte, in comuna Podari, pe Marin M., de 51 de ani, din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din S.U.A. au emis o cerere de extradare in ...

- Interdicția de intrare in Ucraina, impusa pentru trei ani, a motivat un cetațean moldovean sa-și incerce norocul la frontiera, prin ocolirea punctului de trecere Palanca sa ajunga ilegal in țara vecina.

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.”În urma probatoriului administrat, la data de 3 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca…

- Plan diabolic pus la cale de un barbat gelos. A blocat drumul pe unde trecea cu masina fosta iubita, iar apoi a sarit cu un cutit la gatul ei.Citeste si: Ministrul Muncii a facut ANUNTUL: Cand va fi prezentata noua lege a pensiilor Suparat ca iubita de 19 ani l-a parasit, barbatul a…

- Barbatul din localitatea Susani, care a agresat un vecin, apoi a lovit cu un tarnacop intr-o masina de politie si un politist in antebrat, a fost arestat preventiv, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Citeste si: Critici DURE…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- Dupa ce și-a trambițat retragerea din viața artistica in luna martie, umplandu-i de emoție pe toți cei care au crezut c-o vad ultima oara pe scena cantand, succesul inregistrat și implicit banuții facuți au fost argumente concludente ca artista sa fie tentata sa se… razgandeasca. Respectul financiar…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate. In urma acțiunilor comune desfașurate…

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Florin Alexandru Stan, sef Birou Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii in cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata in mai 2016 ca nu detine terenuri, insa are o jumatate dintr un apartament in Constanta. Florin Alexandru Stan are in parcare, conform declaratiei de avere,…

- Aceste rezultate pozitive au fost insa obtinute in meciuri facile, cu Dinamo, Politehnica Iasi, BC Mures Targu Mures si Phoenix Galati, doar cel din urma fiind ceva mai solicitant. Ramane de vazut daca oradenii vor confirma seria fasta si in partidele care urmeaza, cu adversari mai redutabili.…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au depistat, ieri, pe Dan M., de 29 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Decebal, din municipiu, avand dreptul de a conduce suspendat ...

- Soferul care a lovit cu masina, sambata seara, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, un barbat si pe o fetita acestuia de un an si sapte luni, nu a fost inca prins. Șoferul a fugit ...

- Un barbat a fost oprit in trafic de politisti, pe raza localitatii Giulesti, la aproximativ o ora dupa ce a sustras bunuri dintr-un garaj din Sat Sugatag. Deoarece nu detine permis de conducere iar bunurile sustrase erau in portbagajul masinii, a ales sa fuga de politisti. Operativitatea si vigilenta…

- Drumul National 7, Valea Oltului, este blocat, miercuri seara, in judetul Valcea, in zona localitatii Cornet, pe ambele sensuri, mai multe TIR-uri neputand inainta din cauza zapezii. Si pe Defileul Jiului situatia este asemanatoare, iar la Sibiu, drumul spre statiunea Paltinis ar putea fi inchis.

- 600 de masini EcoSport ies zilnic pe poarta fabricii din Craiova, iar primele unitati au fost livrate anul trecut clientilor din pietele europene. Noul autoturism este cel mai avansat si complex produs in Romania.

- Polițiștii au depistat, in trafic, un barbat in timp ce transporta 120 litri de motorina fara a avea acte de proveniența. In ziua de 09 ianuarie a.c., in municipiul Calarași, polițiștii au identificat la volanul unui autoturism un barbat, de 35 de ani, din localitate, care transporta 120 de litri de…

- Ofiterii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Dolj au prins, zi noapte, in flagrant un tanar in varsta de 22 ani, din municipiul Craiova, in timp ce oferea suma de 500 de euro ...

- Grav accident rutier petrecut ieri dimineața in judetul Argeș. Un tanar de 23 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a ieșit cu mașina in decor. Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național 73, intre Pitești și Brașov, in localitatea Micrști. Mașina pe care o conducea a lovit glisierele care…

- Doi barbați de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul nopții de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, dupa ce mașina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Poliției Sibiu, Elena Welter, a declarat,…

- Polițiștii Secției 7 Poliției Rurala Maldarești au intocmit dosar penal unui șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice, la volanul unei mașini neinmatriculate. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in noaptea de 4 ianuarie, polițiștii au depistat in Oteșani, pe ...

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savârsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Cluj, la data de 3 ianuarie…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

- Polițiștii Postului de Politie Vintu de Jos il cerceteaza penal, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fara permis si conducerea, pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat, pe un tanar de 23 de ani, din comuna Vintu de Jos. Se pare ca, in noaptea de 26 spre 27 decembrie 2017,…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Drumul National 7, Valea Oltului, în localitatea Câineni, în urma unui accident care a avut loc între un autoturism si o autoutilitara.

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in localitatea Caineni, in urma unui accident care a avut loc intre un autoturism si o autoutilitara. In urma impactului, masina a luat foc, iar soferul a murit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doi indivizi dati in urmarire internationala au fost prinsi in judetul Valcea. In timp ce unul este acuzat de autoritatile din Germania ca a furat un autoturism, altul este acuzat ca a vandut fictiv alte 19 masini, pe internet.