Vâlcea: Copil de 6 ani lovit de o maşină, preluat de un elicopter SMURD Un copil de sase ani a fost preluat, sambata dupa-amiaza, de un elicopter SMURD si transportat la un spital din Bucuresti dupa ce a fost lovit de o masina, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.



Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc pe un drum judetean din comuna Daesti, baietelul fiind singur in momentul in care a fost accidentat.



"Minorul, lasat nesupravegheat, ar fi traversat strada fara sa se asigure, fiind acrosat de un autoturism condus de un barbat de 34 de ani din Fagaras. Copilul este ranit grav, are fractura de bazin",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

