Numele vehiculat pe surse drept posibil inlocuitor al lui Toader

In asteptarea discutiilor si, in final, a deciziei care ar putea fi luata in cadrul sedintei Comitetului Executiv al PSD-ului, aflat in plina desfasurare la momentul de fata, la Parlament, in spatiul public se vehiculeaza intens un nume drept posibil inlocuitor in Guvern… [citeste mai departe]