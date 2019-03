Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2019 au crescut cu 5% fata de cele din luna ianuarie 2018, pana la 758.400, cele ale turistilor romani reprezentand 81,6%, potrivit datelor Institutului National de Statistica remise vineri AGERPRES. Sosirile turistilor straini…

- Facultatea de Geografie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai a realizat un studiu de fundamentare privind definirea zonelor periurbane din judetul Cluj, iar rezultatele sunt surprinzatoare. Din start, autorii studiului mentioneaza, pe baza datelor de la Institutul de Statistica, faptul ca…

- Exporturile si importurile in judetul Salaj in luna octombrie a anului trecut au crescut, comparativ cu aceeasi luna din anul 2017. Cel putin asta arata un raport emis de Directia Judeteana de Statistica (DJS) Salaj. Potrivit sursei citate, in luna octombrie 2018, conform estimarilor Institutului Național…

- Numarul casatoriilor si al divorturilor in judetul Salaj este in crestere. Cel putin asta indica ultimul raport al Directiei Judetene de Statistica (DJS) Salaj cu privire la “Principalii indicatori economico-sociali ai judetului Salaj, in luna noiembrie 2018 si in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie…

- Activitatea derulata in industrie si servicii va inregistra o relativa stabilitate in urmatoarele trei luni, in timp ce preturile vor creste in comertul cu amanuntul si constructii, conform tendintelor pe care managerii romani le anticipeaza pentru perioada ianuarie - martie 2019. Potrivit anchetei…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in primele 11 luni din 2018 au insumat circa 12 milioane, in crestere cu 6,4% fata de perioada similara din 2017, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Din numarul...

- Salariile si pensiile au crescut anul trecut in judetul Covasna, dar s-au situat sub nivelul mediu inregistrat la nivel national, releva un raport al Directiei Judetene de Statistica, postat pe site-ul Prefecturii. Potrivit acestuia, in luna septembrie 2018, castigul salarial mediu brut in judetul Covasna…

- In luna noiembrie 2018, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat crestere cu 10,4% iar innoptarile au inregistrat crestere cu 10,8%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.…