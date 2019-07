Accidentul de sambata dimineata din statiunea Calimanesti, in urma caruia doua persoane au decedat, a avut loc dupa ce soferul autoturismului in care se aflau ar fi adormit la volan si s-a izbit frontal de o cisterna incarcata cu cenusa, au transmis reprezentantii IPJ Valcea.



Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, Catalin Udrea, cei doi morti - un barbat de 30 de ani si o femeie de 23 de ani, erau cetateni moldoveni care veneau din Germania si se indreptau spre Bulgaria.



"Evenimentul rutier a avut loc pe DN 7, in localitatea Calimanesti…