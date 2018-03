Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bucureșteni au destructurat o grupare specializata in infracțiuni de inșelaciune. Membrii gruparii sunt suspectați de inscenarea unor accidente rutiere cu scopul de obținere a primelor de asigurare. Polițiștii bucureșteni au pus in aplicare șapte mandate de percheziție, iar 21 de persoane…

- Doi soferi sunt cercetati pentru vatamare corporala din culpa dupa ce au pierdut controlul autovehiculelor pe care le conduceau, din cauza vitezei excesive, si au lovit o masina, respectiv o caruta.

- O scapare a Codului Rutier face ca soferii care folosesc dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare sa primeasca cea mai mica amenda rutiera 97 de lei, scrie realitatea.net. Astfel de dispozitive se gasesc pe internet iar vanzatorii se lauda ca, in mai putin de 2 secunde numarul este acoperit…

- In 2017, 120 de minori si-au gasit sfarsitul in accidente rutiere cumplite. Inca aproape o mie au fost raniti grav. Neatentia e principala cauza. Cei mici ignora regulile de circulatie, traverseaza prin locuri nepermise, sar in strada dupa mingi sau merg cu bicicletele pe sosele, desi nu au 14 ani impliniti,…

- O scapare a Codului Rutier face ca soferii care folosesc dispozitive de ascundere a numarului de inmatriculare sa primeasca cea mai mica amenda rutiera 97 de lei. In doar 1,8 secunde numarul poate sa fie a...

- Polițiștii Postului de poliție Maciuca și Serviciului Rutier au depistat in trafic, pe Drumul Național 67 B, un autoturism in care se transportau ilegal 55 de kg de pește viu. Masina era condusa de un barbat din municipiul Craiova, care ...

- Polițiștii Poliției orașului Berbești din judetul Valcea au acționat, ieri, pe raza orașului, dar și in comunele Mateești și Alunu, pentru reducerea riscului rutier. Oamenii legii au acționat pentru verificarea modului in care conducatorii auto respecta dispozițiile legale referitoare la ...

- Un barbat din Suceava a fost arestat preventiv și este trimis in judecata dupa ce și-a incendiat tatal, in varsta de 86 de ani. Potrivit procurorilor, fapta a avut loc pe fondul consumului de alcool iar victima a prezentat arsuri pe 60% din suprafața corpului. Un barbat din Suceava a fost arestat pentru…

- Plenul Senatului a adoptat miercuri propunerea legislativa a unor parlamentari liberali care prevede ca radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu insemnele distinctive ale Politiei rutiere, informeaza Agerpres. In favoarea propunerii legislative, care modifica articolul 109 din OUG 195/2002,…

- Ieri, un tinar de 27 de ani, din Stulpicani, a fost ranit dupa ce s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate și a intrat cu mașina intr-o autoutilitara condusa regulamentar din sens opus de un consatean de-al sau. Tinarul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l de…

- Doua accidente rutiere s-au produs pe soselele judetului, joi dimineata, ambele cu personae incarcerate: Primul incident a avut loc in jurul orei 5 dimineata, pe DN2B in afara localitatii Cilibia - un autoturism a derapat si a lovit un copac. 2 victime ranite, 1 persoana incarcerata- constienta.

- Polițiștii Postului de Poliție Tomșani (Valcea) au intocmit un dosar penal, pentru o infracțiune rutiera. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in dupa-amiaza zilei de 19 februarie, polițiștii au oprit in trafic, pentru control, pe raza comunei Tomșani, DJ 646, ...

- Pe 14 februarie, polițiștii rutieri suceveni au constatat o infracțiune și au aplicat 85 de sancțiuni contravenționale, intr-o acțiune pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul consumului de alcool. Amenzile au insumat 36.600 de lei. Totodata, polițiștii au reținut 12 permise de conducere și…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii Compartimentului Investigatii Criminale din cadrul Politiei orasului Cugir au identificat si retinut pe un barbat de 33 de ani din Cugir, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Alba Iulia. M.I. a fost condamnat la executarea…

- In urma unei petitii realizate in ianuarie de catre Finlanda in care au fost stranse 70.000 de semnaturi, membrii Parlamentului European au dezbatut daca schimbarea orei ar trebui eliminata. Conform Reuters, membrii Parlamentului European au votat cu 384 la 153 pentru studierea si schimbare…

- Ninsoarea din ultimele ore a creat dificultați in trafic. Timp de 24 de ore, pe teritoriul țarii, au avut loc zece accidente rutiere, dintre care șapte tamponari de pietoni inafara trecerilor de pietoni, in urma carora o persoana a decedat.

- In ultima perioada, consumul de droguri si etnobotanice a devenit o problema spinoasa la nivelul judetului Buzau. Un deces si mai multe prezentari la UPU, i-a determinat pe factorii de decizie si care au posibilitatea sa ia masuri sa se aseze la discutii si sa caute masuri de prevenire a consumului…

- Anul 2017 a fost deosebit de sangeros pe soselele Iasului! Numarul mortilor in accidente rutiere a crescut ingrijorator anul trecut, cifra fiind una dintre cele mai mari inregistrate in judetul Iasi. In 2017, au murit in accidente rutiere 66 de oameni, cu 18 mai multi decat in 2016, cand si-au pierdut…

- Verde pentru Biciclete a stabilit calendarul evenimentelor din acest an, care vor fi organizate la Timișoara, dar și in apropiere. Potrivit voluntarilor din cadrul campaniei, prima pedalare este programata pentru data de 8 martie, de Ziua Femeii. La fel ca-n anii precedenți, iubitorii mersului pe doua…

- Trei accidente rutiere s-au produs luni seara, intr-un interval de doua ore si jumatate, pe raza municipiului Bistrita, printre victime numarandu-se doi pietoni care traversau pe trecere, potrivit datelor comunicate de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud,…

- In noaptea de 27 spre 28 ianuarie, polițiștii rutieri suceveni au constatat 4 infracțiuni și au aplicat 99 de amenzi in suma de peste 38.000 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea accidentelor pe fondul consumului de alcool. Totodata, polițiștii au reținut 8 permise de conducere, din care 7 pentru…

- Astfel, un barbat de 47 de ani, din Cotnari, a fost internat in ATI la „Sf. Spiridon" dupa ce, in urma unui accident rutier in care a fost implicat si un tractor, i s-a rupt ficatul. „Pacientul a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU - n.r.) cu un traumatism forte abdominal, cu laceratie hepatica…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 25.01.2018, politisti din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier au organizat o actiune pe linie de pietoni și acordare prioritate pietoni,…

- Accidentele provocate de consumul de alcool s-au ținut lanț in acest weekend. Polițiștii au intervenit la trei astfel de accidente dintre care unul a fost provocat de o tanara de 28 de ani care nu deținea nici permis de conducere.

- Opt persoane sunt cercetate pentru infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, dupa ce s-au urcat la volanul autoturismelor in stare de ebrietate sau fara a detine permise de conducere. Patru dintre acestia au masinile avariate, dupa ce au fost implicati in accidente de circulatie. Din…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:La moment sunt inregistrate accidente rutiere:Petricani 21, partea carosabila blocata din cauza accidentului;intersecția strazilor: T.Vladimirescu – D.Rișcanu;Calea Ieșilor, intrare in municipiul Chișinau.

- Politistii din Valcea efectueaza joi trei perchezitii la sediile unor firme si la locuintele mai multor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse alimentare, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis joi AGERPRES. In…

- Doar in acest sfirșit de saptamina au fost inregistrate 18 accidente rutiere grave, soldate cu 2 persoane decedate și 17 traumatizate, noteaza NOI.md. Totodata, peste 1440 de șoferi au fost depistați de ofițerii de patrulare conducind cu diferite abateri legale, dintre care, 522 de conducatori auto…

- Elevii si prescolarii s-au intors luni la cursuri, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Din pacate, revenirea lor la cursuri a coincis și cu prima ninsoare mai serioasa, astfel ca traficul din București este aproape blocat in totalitate....

- Deși nu ducem lipsa de producatori autohtoni si nici de preparate al caror gust este deosebit, doar doua dintre județele Olteniei se mandresc ca au produse tradiționale atestate de Ministerul Agriculturii. Este vorba de Olt si Valcea, recunoscute pe plan ...

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Polițiștii Postului de poliție Ștefanești (Valcea) au reușit identificarea unor persoane banuite ca ar fi sustras, in noaptea de 7 spre 8 ianuarie, doua biciclete, de pe raza comunei. Bicicletele au fost sustrase din doua locuințele, iar prejudiciul se ridica ...

- Adolescentul de 16 ani care a provocat, vineri seara, trei accidente rutiere in judetul Bistrita-Nasaud a fost arestat preventiv. Pentru ca una dintre victime a murit la spital, el este cercetat pentru ucidere si vatamare corporala din culpa, dar si pentu ca a condus fara a avea permis.Potrivit…

- Ieri, 5 ianuarie, pe raza judetului Ialomita s-au produs patru accidente de circulatie, in urma carora sase persoane au fost ranite usor. Victimele, cu varste cuprinse intre 20 si 86 de ani au fost transportate la cele mai apropiate unitati spitalicesti pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate.

- In prima dimineata din an, in jurul orei 05.30, politistii din Baia Sprie au intervenit la un eveniment sesizat prin SNUAU 112. Un barbat din oras a declarat ca o persoana necunoscuta a rupt oglinda autoturismului sau, parcat pe strada Decebal. Politistii l-au identificat pe cel in cauza, un tanar…

- Cinci accidente rutiere, dintre care doua grave, au avut loc pe raza judetului in ultimele zile ale anului 2017. Un tanar, de doar 19 ani, din comuna Obrejita, se afla internat in coma la Spitalul judetean, iar un barbat in varsta de 61 de ani, din aceeași comuna, a…

- Accidentele rutiere soldate cu persoane traumatizate, dar si cu decese sint in crestere. Despre acest lucru informeaza Inspectoratul General al Poliției, potrivit caruia astfel de accidente s-au produs in municipiiile Chișinau și Balți, dar și in raioanele Strașeni, Ialoveni, Cimișlia, Orhei, Telenești.…

- Sectoarele de drum în care se produc cele mai multe accidente rutiere vor fi patrulate de catre echipaje ale poliției pentru a descuraja comportamentul nedisciplinat al șoferilor. Marți, 2 ianuarie, în cadrul unei ședințe la Inspectoratul General al Poliției (IGP), au fost fixate prioritațile…

- Inspectoratul General al Poliție va realiza un șir de acțiuni menite zonelor unde au avut loc accidente, pentru acoperirea sectoarelor de drum periculoase din punct de vedere al securitații circulației rutiere, dar și pentru a preveni unele incalcari ale șoferilor, care pun viața altor participanți…

- Trei accidente rutiere soldate cu opt raniti, dintre care trei grav, au avut loc marti, 2 ianuarie, pe drumuri publice din Alba. Cauzele au fost neadaptarea vitezei la conditiile de trafic si depasirea neregulamentara.