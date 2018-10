Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter de politie din Gorj, in varsta de 40 de ani, din localitatea Baia de Fier, a fost ranit grav si a fost transportat cu ambulanta la Bucuresti, in urma unui accident rutier, care a avut loc in localitatea Bengesti Ciocadia, informeaza Observator TV.Politistul a pierdut controlul volanului din…

- Soferii a doua autotrenuri implicate intr-un accident rutier produs miercuri pe DN7, la Bujoreni, au ramas incarcerati si pentru deblocarea lor intervin mai multe echipaje de pompieri si echipaje medicale, iar traficul rutier in zona a fost blocat total,

- Doi barbati au fost raniti grav, miercuri, in urma impactului frontal dintre tirurile pe care le conduceau, pe DN7 Valea Oltului, in zona comunei Bujoreni, judetul Valcea. Traficul rutier intre judetele Sibiu si Valcea este blocat.

- Soferii a doua autotrenuri implicate intr-un accident rutier produs miercuri pe DN7, la Bujoreni, au ramas incarcerati si pentru deblocarea lor intervin mai multe echipaje de pompieri si echipaje medicale, iar traficul rutier in zona a fost blocat total, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Soferii a doua autotrenuri implicate intr-un accident rutier produs miercuri pe DN7, la Bujoreni, au ramas incarcerati si pentru deblocarea lor intervin mai multe echipaje de pompieri si echipaje medicale, iar tr...

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Muereasca, sat Muereasca de Jos, județul Valcea. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar in timpul impactului doi oameni au fost raniți.

- O postare facuta pe un site de socializare demonstreaza ca nepasarea pentru cei din jurul nostru a ajuns la cote alarmante. Un batranel iși duce ultimile momente din viața intr-un loc ce nu poate fi numit casa. Ruina in care locuiește acesta se poate darama in orice clipa cu batranelul prizonier…

- Un accident de circulație s-a produs sambata dupa-amiaza, puțin dupa ora 15, pe DN1C, la intrare in localitatea clujeana Jucu. Un autotren s-a rasturnat in afara carosabilului. Potrivit primelor informații, șoferul unui autotren incarcat cu bușteni, in timp ce se deplasa pe DN1C, dinspre Cluj-Napoca…