- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va fi extinsa perioada de valabilitate a pasapoartelor simple electronice, mentionand ca aceasta va fi de 10 ani, fata de 5 ani cum este in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. "Pe ordinea de zi avem si un punct…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit in prima parte a discursului de la inceputul ședinței de guvern despre vizita sa la Bruxelles, apoi a detaliat punctele de discuții de pe agenda ședinței de Guvern.

- Premierul Viorica Dancila a facut o noua gafa uriașa dupa ce a spus ca europarlamentarii care ”dezinformeaza UE sunt autiști”.„Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, în care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Premierul Viorica Dancila isi cere scuze public pentru declaratia de joi seara, din cadrul unei emisiuni televizate, si precizeaza ca prin comparatia facuta nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului. Precizarea acesteia vine dupa ce, intr-o emisiune televizata,…

- Premierul Viorica Dancila iși cere scuze public pentru declarația privind persoanele cu autism. Primul ministru spune ca sprijin persoanele cu dizabilitați și ca guvernul pe care il conduce va lua masuri pentru imbunatațirea situației acestora. Premierul Viorica Dancila și-a cerut scuze public pentru…

- Premierul Viorica Dancila va avea o discutie, înaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, caruia i s-a cerut "o declaratie în ceea ce priveste decizia" legata de Directia Nationala Anticoruptie,

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii. „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice care au peste 50 de salariati sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. „Am cerut in sedinta de Guvern precedenta ca adoptarea Legii privind combaterea violentei in familie sa fie urgentata…

- Angajatorii cu peste 50 de salariati, obligati sa aiba un expert in egalitate de sanse Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. In privinta angajatilor scutiti de impozit pana…

- Senatoarea liberala, vicepreședinta a Comisiei de Munca din Senat, a anticipat, inca din perioada dezbaterii Legii 153/2017, mistificarile pe care le ințeleg acum toți romanii, avand in fața fișa de plata lunara, așa numitul “fluturaș” pentru drepturile salariale ale lunii ianuarie In declarația…

- Deputatii germani au adoptat joi o lege care limiteaza reinregirea familiei in cazul refugiatilor, o conditie in vederea formarii unui guvern de coalitie intre conservatori si social-democrati dupa luni de blocaj postelectoral, relateaza AFP. Adoptat cu 376 de voturi la 298, textul prelungeste pana…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, ieri, ca a cerut urgentarea adoptarii legii privind combaterea violentei in familie dupa ce 80 de ONG-uri i-au cerut public adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie prin introducerea bratarilor electronice. ”Am primit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca a cerut urgentarea adoptarii legii privind combaterea violentei in familie dupa ce 80 de ONG-uri i-au cerut public adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie prin introducerea bratarilor electronice.

- Premierul Viorica Dancila sustine ca a discutat cu mai multi ministri dupa ce a primit o scrisoare de la peste 80 de ONG-uri. Dancila a declarat in cadrul sedintei de Guvern ca a decis urgentarea legii privind combaterea violentei in familie."Am primit azi o scrisoare semnata de peste 80 de…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Un politist de 33 de ani, angajat al Brigazii de Operatiuni Speciale, a fost injunghiat, duminica dimineata, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un barbat intr-un club din Iasi. Politistul se afla in timpul liber si era insotit de prietena sa, el fiind internat in spital in stare stabila.

- Comunicat. Pe pagina web a Instituției Prefectului – Județul Arad, cetațenii au posibilitatea sa interacționeze in mod direct cu Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența...

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunoștința titularilor contractelor de inchiriere pentru locuințele ANL1, ANL2 și ANL3 carora le-a fost modificata chiria in anul 2017, precum și a titularilor carora le-au fost atribuite, prin redistribuire, locuințe in aceste imobile, in anul 2017 ca trebuie…

- DNA vine cu informații noi privind redeschiderea dosarului vicepremierul Paul Stanescu, redeschidere care le-a venit ca idee fix când trebuia sa încurce treburile cu noul Guvern. Și instanța amâna decizia în legatura cu cerea facuta de procurori pentru doua saptamâni.…

- OPTEX, lider mondial în dezvoltarea de soluții de detecție, a lansat videointerfonul wireless iVision+, recomandat utilizatorilor care doresc sa combine confortul cu siguranța într-un mod cât se poate de flexibil. Identificarea persoanelor care solicita accesul pe o proprietate,…

- Codul Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, prevede un impozit pe venituri de 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice. In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- Cuantumul sprijinului financiar acordat persoanelor cu handicap a fost majorat de la 1 ianuarie 2018, urmand ca a doua majorare sa aiba loc tot anul acesta, de la 1 iulie, potrivit unei Ordonanțe de Guvern intrata in vigoare. Potrivit acestui act normativ, persoanele adulte cu handicap…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are "o hiba majora - suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte" si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba "suportul" tuturor fortelor politice.

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- Dosarul Tel Drum | Avocatul lui Dragnea: Propun sa formulam cerere de extindere a urmaririi penale pentru cei care l-au acuzat Maria Vasii, avocatul lui Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa ce a studiat actele din dosarul Tel Drum, ca ii va propune presedintelui PSD formularea unei cereri de extindere…

- Conform OUG 79/2017, baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitați independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut in vigoare in luna pentru care…

- Avem onoarea sa va informam ca, incepand cu data de 01 ianuarie 2018, activitatea de preluare a cererilor, respectiv eliberare a pasapoartelor simple electronice la punctul de lucru mobil Sighetu Maramatiei se va efectua o data la doua saptamani, in ziua de luni – intervalul orar 10.00 – 15.00, conform…

- Mai mulți muncitori din Iași au ajuns la spital dupa ce au taiat o vaca turbata. Medicii spun insa ca aceștia au ajuns la spital mult prea tarziu și ca vaccinul ar putea sa nu mai aiba efect. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, le-a declarat joi jurnalistilor…

- „Prezenta propunere legislativa urmareste alinierea legislatiei Romaniei la bunele practici in materie din majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, prin optimizarea conditiilor aplicabile cetatenilor romani in cazul eliberarii documentelor de calatorie in strainatate, precum si prin reducerea…

- Valabilitatea pașapoartelor simple electronice va crește de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne care a lansat in dezbatere publica un proiect de lege pentru reducerea cozilor la serviciile de pașapoarte. Este vorba despre modificarea…

- "Astazi incep la Senat dezbaterile pe legea 303/2004, lege care a parcurs traseul de dezbatere publica initiat de actuala majoritate, de Guvern. A fost votat in Camera si acum a trecut la Senat, in calitate de Camera decizionala, si azi, intr-adevar, va pot confirma ca vom putea incepe dezbaterile…

- Pentru prima data de la ofensiva din 2014 din Irak a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), numarul persoanelor stramutate si numarul persoanele revenite la locuintele lor sunt foarte apropiate, conform Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), informeaza AFP. "La sfarsitul lunii noiembrie,…

- Bugetul Ministerului Muncii pentru 2018, aprobat de Comisiile de buget-finante Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul pe 2018 pentru Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, care va fi de 31,69 miliarde de lei, cu 13,23% mai putin decat alocarea…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta adoptarea de catre Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei, astazi, 8 decembrie 2017, a Opiniei sale privind prevederile art. 7 al Legii educației din Ucraina, care se refera la folosirea, in…

- Judecatoria Orhei, sediul Central a condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 10 ani fiecare, trei tineri cu vârste cuprinse între 22 si 27 ani, pentru comiterea unui atacului tâlharesc în s. Zorile, raionul Orhei. Cazul a fost investigat de catre…

- Detinatorii unui pasaport temporar trebuie sa se informeze din timp asupra conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a calatori intr-un anumit stat. Valentin Surupaceanu, seful Serviciului Pasapoarte Gorj, a declarat ca in primul rand cetatenii trebuie sa verifice daca pasaportul este valabil…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru promulgarea Legii privind infiintarea Universitatii Adventus din Cernica, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. In actul normativ, initiat de Guvern, se prevede ca Universitatea se va infiinta prin transformarea Institutului…

- Persoanele interesate de un pasaport simplu care, din diverse motive, nu aveau rabdarea necesara sa piarda vremea pe la ghisee si prin perioadele de asteptare, puteau solicita emiterea unui document temporar, valabil un an, emis in termen scurt, de la doua ore, pana la maximum trei zile,…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Proiectul prevede o serie de modificari legislative privind cresterea valabilitatii pasaportului simplu…

