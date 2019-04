Stiri pe aceeasi tema

- Fosti prefecti si subprefecti ai judetului Covasna au luat parte, marti, la o festivitate organizata la Sfantu Gheorghe cu prilejul Zilei Institutiei Prefectului, la finalul careia au fost dezvelite doua panouri cu numele si fotografiile celor care au ocupat de-a lungul timpului functia de prefect.…

- Deputatul UDMR Covasna, Marton Arpad, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca Legea achizitiilor publice si achizitiilor sectoriale trebuie simplificata si modificata pentru ca in forma actuala „blocheaza investitiile” si genereaza „lucrari de mantuiala”. Parlamentarul covasnean a mentionat ca…

- Sindicaliștii Federatiei Sanitas picheteaza miercuri Ministerul Muncii, aceasta fiind a treia actiune dintr-o serie de proteste programate de liderii Federatiei, ca reactie la efectele reglementarilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si ale OUG 114/2018.…

- La inceputul acestei saptamani a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Legea nr. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede dublarea…



- „Prin modul in care a fost adoptata si prin continutul sau normativ, legea mentionata incalca art. 1 alin. (5), art. 11 alin. (1) si (2), art. 47, art. 50, art. 120 alin. (1), art. 135 alin. (2) lit. f) si art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutie”, spune seful statului in sesizarea transmisa CCR,…

- ANUNT de la Casa de Pensii: contributia pentru persoanele asigurate la venitul mimim va fi de 520 lei. In atenția persoanelor asigurate facultativ in baza Contractului de asigurare sociala incheiat conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile și completarile ulterioare…

- Deputatii din Parlamentul Romaniei au votat ieri, 6 februarie, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 95 2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Este vorba de prelungirea valabilitatii cardului de sanatate european. Astfel, in sedinta Camerei Deputatilor, care s a desfasurat…