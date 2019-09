Val Vâlcu, replică pentru Victor Ponta despre ”gluma pentru fraieri” ”Aia era o gluma pentru fraieri, aia de la DCNews? Da, era o gluma pentru fraieri! Cei care au scris gluma asta nici nu știu prea bine politica. Doamna Gavrilescu e trecuta in noul Guvern, dar e cu PSD. Cea mai buna gluma am facut-o cu Mihai Tudose, care cred ca e trecut la Externe acolo, nu? Și am zis ca el e mai frumos decat Ramona Manescu. Nu bagați in seama, e un fake news” a spus Victor Ponta la Romania TV despre lista publicata de DCNews cu privire la guvernul care se negociaza intre partidele de Opoziție. Lista circula pe Internet și, așa cum am și scris, parea a fi o lista de negociere,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

