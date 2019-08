Stiri pe aceeasi tema

- Daca Viorica Dancila nu intra in turul doi la prezidentiale… Daca Iohannis nu intra in turul doi… Daca Dan Barna si Klaus Iohannis se confrunta in turul doi… Daca ALDE iese de la guvernare… Daca in turul doi la prezidentiale intra candidatul USR-PLUS si candidatul PSD… Ne aflam intr-o perioada in care…

- Codrin Stefanescu denunta situatia din PSD si secretomania din jurul sondajelor comandate de partid. Fostul secretar general al PSD sugereaza ca o candidatura a Vioricai Dancila la prezidentiale ar genera un cosmar: un tur II intre Iohannis si Barna.Stefanescu a declarat, la Antena 3, ca intalnirea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, în cazul în care nu va fi decis un candidat comun pentru prezidențiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care îl conduce va cauta o alta formul de alianța, posibil cu Pro România, scrie Mediafax. UPDATE 22.58 Calin Popescu Tariceanu…

- Social-democrații nu au anunțat nici pana acum persoana care va intra in cursa pentru Cotroceni, deși mai sunt 4 luni pana la batalia electorala. Victor Giogia atrage atenția ca exista riscul ca PSD sa nu mai ajunga in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, daca liderii nu se grabesc…

- "Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru alegerile prezidentiale. Confirm ceea ce a spus domnia sa in aceasta privinta. Da, cred ca cea mai buna solutie intr-adevar este de a avea un candidat unic", a precizat Tariceanu. El a adaugat ca o decizie in acest…

- "Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru alegerile prezidentiale. Confirm ceea ce a spus domnia sa in aceasta privinta. Cred ca, intr-adevar, cea mai buna solutie - aveam si eu aceeasi parere pe care am exprimat-o in public - este de a avea un candidat unic", a…

- "Eu zic ca PSD ia cel putin 40-, PNL ia sub 19-, USR ia mai mult decat a luat, deci peste 9-, dar sub 12-. Ponta nu intra - nici nu se pune problema, in mintea mea. O sa vedem. ALDE ia peste 12-, mai ales dupa prestatia absolut impecabila a domnului Tariceanu din ultimele zile. Nu intra nici Basescu,…

- Mircea Badea a prezentat, joi, pe pasa cu "Sinteza zilei", predicțiile sale privind procentele pe care le vor obține principalele partide din Romania la alegerile europarlamentare de pe 26 mai. "Eu zic ca PSD ia cel puțin 40%, PNL ia sub 19%, USR ia mai mult decat a luat, deci peste 9%, dar sub 12%.…