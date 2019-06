Stiri pe aceeasi tema

- USR vrea totul sau nimic, spune jurnalistul Val Valcu. Spre deosbeire de PNL, care a anunțat ca vrea la guvernare, Dan Barna, președintele USR, a zis la DC News, inainte de alegeri, dar și dupa rezultatele din 26 mai 2019, la Romania TV, ca partidul sau este gata sa sustina un Guvern non-PSD fara…

- Imediat dupa inchiderea urnelor, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a mulțumit celor doua formațiuni politice, PNL și Alianța 2020 USR Plus, pentru ca i-au susținut referendumul. De asemenea, Președintele a cerut demisia Guvernului. Liviu Dragnea a evitat sa iși anunțe candidatura la…

- Kelemen Hunor a explicat, intr-o conferinta de presa, ca formarea unei noi majoritati in perioada dintre alegeri este legala si constitutionala, insa nu exista un lider care sa coaguleze o astfel de majoritate."Pentru acest lucru ai nevoie de o idee, de un program sau de un lider, sau in…

- "Ii rog pe cei din Opoziție sa nu se atace intre ei. Cine ne-a adus in situația de a ajunge oaia neagra a Europei? PSD este dușmanul Romaniei, nu cei din opoziție", a precizat candidatul PNL la alegerile europarlamentare. "Cred ca domnul Cioloș a avut o scapare, cred ca nu are ce sa ii reproșeze…

- ”Foarte probabil o sa avem turul doi intre Cioloș și candidatul PSD. Dacian Cioloș va fi anunțat candidat la prezidențiale imediat dupa alegerile din 26 mai, in urma victoriei USR, prin depașirea PNL-ului. Atunci se va lansa! In turul doi, nu merge niciun calcul. Oamenii voteaza, din nefericire,…

- Opozitia nu este de acord cu nominalizarea lui Eugen Nicolicea, la Ministerul Justitiei si il sfatuieste pe presedintele Klaus Iohannis sa nu semneze decretele de numire in functie pentru cele trei nominalizari, in Guvernul Dancila. Liderii Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui…

- ”Deci președintele cere sistematic PSD-ului sa plece de la guvernare. PNL face același lucru. Ludovic Orban are comportamentul unui viitor prim-ministru și președintele garanteaza, bine, i-a garantat și lui Predoiu, același lucru, ca va fi prim-ministru. Lucrurile se indreapta, dupa opinia mea, intr-o…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, duminica, intr-un atac la adresa partidelor de Opozitie, in special Pro Romania, a lui Victor Ponta si PLUS, al lui Dacian Ciolos, despre care a spus ca are avea legaturi cu serviciile. El nu i-a uitat nici pe liberali, si a afirmat ca prezenta lui Rares Bogdan…