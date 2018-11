Stiri pe aceeasi tema

- O serie de ceremonii regale se vor desfasura, luni, in Sala Tronului de la Palatul Regal din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei, transmis AGERPRES, incepand cu ora 16,00, principele Radu va acorda Inaltul Patronaj Colocviilor Regale si…

- Un numar de 4.686.309 pensionari era inregistrat la finele lunii octombrie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatorește cu Alina Binder duminica, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. In ziua nunții de la Sinaia, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu viziteaza Alsacia, a anunțat Casa Regala a Romaniei, scrie Mediafax.…

- Familia Regala nu va participa la nunta lui Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai. Sambata și duminica, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu sunt in vizita oficiala in Franța, in orașele Soultzmatt și Haguenau din Alsacia.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu s-au numarat printre cei care au participat, sambata, la manifestarile organizate la implinirea a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Varful…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a ajuns, sambata, la Crucea de pe Caraiman, pentru o ceremonie militara și religioasa. Potrivit Antena3, Majestații Sale i s-a facut rau, avand un moment de slabiciune, ea fiind ajutata de Principele Radu și cațiva militari sa coboare de pe munte. Nu a…

