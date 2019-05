Văl islamic. Germania vrea să-l interzică în școli "Este absurd ca fetitele de varsta scolara sa poarte val, majoritatea musulmanilor impartasesc aceasta parere", a explicat delegata guvernamentala pentru integrarea strainilor, Annette Widmann-Mauz, in editia de vineri a cotidianului Bild. "Toate masurile care protejeaza fetele de un astfel de lucru - ca este vorba despre discutii cu parintii pana la interdictie - trebuie sa fie examinate si abordate", a adaugat ea. Aceste declaratii au fost facute dupa ce deputatii austrieci au adoptat miercuri un proiect de lege initiat de coalitia guvernamentala de dreapta-extrema dreapta prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

