Val Iacob, Beautik Haute Parfumerie: Romania a devenit o tara foarte rafinata in materie de parfumuri

- Cifrele de anul acesta arata o piata de birouri record in Bucuresti unde se estimeaza a fi livrati 400.000 de metri patrati, a declarat, joi, seful departamentului de birouri JLL Romania, Marius Scuta, in cadrul unei conferinte de presa. "Cifrele de anul acesta arata o piata record. Arata…

- Valoarea bunurilor de folosinta indelungata inregistrate, in primul semestru al anului, pe piata din Romania, s-a ridicat la 1,436 miliarde de euro, iar cresterea de 2% consemnata de la an la an s-a datorat in special vanzarilor de electrocasnicelor mari si mici care, stimulate de Programul 'Rabla…

- "Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitati service, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii de asigurari City Insurance si a inaintat instantelor de judecata solicitarea privind cea mai mare firma de asigurari…

- Calin Rangu, presedintele ASF, a vorbit, in cadrul unui interviu acordat DC News, despre o noutate in piata romaneasca de asigurari care usureaza modul in care asiguratul interactioneaza cu compania si beneficiaza de pe urma politei de asigurare.

- Gradul ridicat de concentrare pe piata asigurarilor reprezinta o vulnerabilitate atat din prisma expunerii pe clase de asigurare, cat si din perspectiva cotelor de piata semnificative detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare, conform primului Raport privind stabilitatea pietelor…

- Dupa Neversea, Ed Sheeran, Electric Castle, Bon Jovi si The Cure, evenimente care au adunat cateva sute de mii de oameni, sezonul festivalurilor continua cu Untold, AfterHills, George Enescu, concertul Metallica si alte zeci de astfel de evenimente, in toata tara. Astfel, piata festivalurilor se ve…

- Adina Valean a precizat in comunicat ca este bucuroasa sa revina la Comisia ITRE, dupa doi ani si jumatate in fruntea Comisiei de Mediu din Parlament."Am 10 ani de experienta in Comisia pentru industrie, cercetare si energie si cred ca politicile sale acopera exact domeniile de oportunitate…

- Companiile petroliere trebuie sa afiseze simultan majorarea preturilor la carburanti, pentru ca firmele sa nu se influenteze reciproc, intrucat concurenta pe piata carburantilor este una redusa, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Concurentei. Autoritatea de Concurenţă solicită…