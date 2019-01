Val excepţional de frig în Grecia: trei persoane au decedat Trei persoane au murit in Grecia din cauza valului exceptional de frig care a lovit aceasta tara, a anuntat duminica o sursa oficiala, citata de AFP.



Cele trei victime, doi barbati si o femeie, se aflau intr-o masina care a fost luata vineri de viituri in apropiere de Atena.



Femeia a fost descoperita moarta, din cauza frigului, sambata, in masina, iar duminica pompierii au gasit si corpurile celor doi barbati.



Grecia se confrunta cu un val de frig prelungit, cu temperaturi scazand in unele locuri pana la -18 grade Celsius… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au decedat in Serbia din cauza unui val de ger polar care a afectat mai mult tari din regiunea balcanica, perturband transporturile si fortand autoritatile sa inchida scolile din unele zone, informeaza agentia de stiri The Associated Press.

- O garsoniera din Zalau, de pe strada Astrei, a fost cuprinsa de flacari, dupa ce proprietarii au vrut sa dea foc intenționat! Din cauza acestui gest, zece persoane au fost evacuate, a anunțat sportulsalajean.ro ! La ora 1.00, apelul a fost preluat de dispeceratul ISU-ambulanta, unde era anuntat faptul…

- ISU Teleorman a anuntat, miercuri, ca a intervenit cu mai multe echipaje la un accident rutier produs pe raza localitatii Crangu. La fata locului au fost trimise si patru ambulante. Au fost implicate doua autoturisme, dar, deocamdata, nu s-au stabilit conditiile producerii accidentului. In…

- Doi barbati au murit, sambata, dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-un canal in care apa are o adancime de un metru, din localitatea Curcani, judetul Calarasi. Accidentul s-a produs intr-o curba, vizibilitatea fiind redusa din cauza cetii.

- Doi barbați au murit, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a cazut intr-un canal in care apa are o adancime de un metru, din localitatea Curcani, județul Calarasi. Accidentul s-a produs intr-o curba, vizibilitatea fiind redusa din cauza ceții. Potrivit reprezentanților Poliției Calarași, autoturismul…

- Patru persoane au fost ranite, joi, dupa un accident in Alba Iulia intre un autoturism și un autobuz, produs din cauza neacordarii de prioritate. Victimele sunt pasagere in autobuz și primesc ingrijiri medicale, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Alba, accidentul s-a produs pe Bulevardul Revoluției…

- Potrivit datelor transmise de autoritatile din Grecia, cel putin unsprezece persoane au decedat, sambata, intr-un accident rutier, scrie news.ro. Citeste si Baiatul lui Leonard Doroftei, vinovat de producerea unui accident rutier cu 4 masini, in Ploiesti FOTO Un camion si o autoutilitara…