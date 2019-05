Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan si PRODEMO au sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) cu privire la "umilintele" la care au fost supuse unele persoane in timpul mitingului electoral din 9 mai de la Iasi, carora le-au fost aruncate bancnote de 1 leu, precum si cu privire la "incurajarea…

- "Umilirea persoanelor varstnice sau care apartin anumitor categorii sociale ori profesionale nu are niciun fel de justificare, in nicio circumstanta si cu atat mai putin in circumstante politice. Optiunile sau simpatiile politice sunt libere. La acest drept au acces toti cetatenii europeni, indiferent…

- Prevenirea si reducerea efectelor schimbarilor climatice reprezinta o prioritate esentiala, atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, a afirmat, miercuri, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministru al Mediului, la Reuniunea Informala a Ministrilor…

- Pactul global de mediu, unul dintre subiectele pe care le vom dezbate marti cu ministrii mediului din Uniunea Europeana (UE), reprezinta viitorul consolidat al acordului privind legislatia internationala de mediu, a declarat, marti, la Bruxelles, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, inaintea inceperii…

- Suma necesara pentru desfasurarea alegerilor europarlamentare in Romania este de 252 de milioane de lei. Anuntul a fost facut, miercuri, de purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, la finalul sedintei de Guvern. Guvernul a mai stabilit, prin mai multe hotarari, modelul timbrului autocolant,…

- Marea Britanie nu se afla in fata unei alegeri intre acordul propus de primul ministru Theresa May si o amanare semnificativa a iesirii din Uniunea Europeana, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, informeaza Reuters. Ministrul britanic a precizat ca afirmatiile recente…

- Pesta porcina africana a costat mult anul trecut, din punct de vedere bugetar, si nu stiu cat va costa anul acesta, insa acest lucru a fost atenuat, pentru ca am primit de la Uniunea Europeana un sprijin de 34 de milioane de euro, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre…