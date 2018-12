Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat cu un deficit de aproximativ 30 miliarde lei, Guvernul de la Bucuresti s-a indreptat spre tinte cu buzunare adanci si nu a trebuit sa caute prea departe. Cu o singura exceptie, toate marile banci din Romania sunt detinute de grupuri mama din Austria, Franta, Italia sau Ungaria, care dupa…

- Intentia autoritatilor din Romania de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente in Europa de Est cat de vulnerabile pot fi in aceasta regiune, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro. Confruntat cu un deficit de aproximativ 30 miliarde lei, Guvernul…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu sustine ca este inadmisibil ca un ministru roman sa ceara singur restrictii pe piata muncii pentru cetatenii romani, dupa ce milioane de conationali s-au chinuit si au muncit ani de zile la negru in Europa, pentru ca politicienii au obtinut foarte greu si…

- WU Executive Academy, parte a Universitații de Economie și Afaceri din Viena (WU) – cea mai mare universitate de business din Europa, a incheiat sesiunea de inscrieri pentru Executive MBA Bucharest, desfașurat la București și Viena. Cursurile au inceput pe data de 14 noiembrie 2018, iar in acest an…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de hotarare de Guvern privind cresterea salariului minim brut…

- Țara cu cele mai mari vanzari de pesticide este Spania, urmata de Italia și Franța. Romania ocupa un, deloc onorant, loc 5 in aceasta statistica. Cele mai semnificative vanzari de pesticide in 2016 in Uniunea Europeana s-au inregistrat in Spania, Franta, Italia si Germania (79% din total), ele fiind…

- Sosirile vizitatorilor straini în România, înregistrate la punctele de frontiera, au fost în luna august 2018 de 1,4 milioane, în crestere cu 10,4% fata de luna august 2017. Majoritatea vizitatorilor straini provin din tari situate în Europa (92,5%). Din totalul…