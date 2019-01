Stiri pe aceeasi tema

Patru romani cu varste intre 35 și 40 de ani risca sa faca inchisoare in Italia dupa ce, de sarbatori, au taiat porcul in curte, ei fiind denunțați pentru

- Pastrarea traditiilor de sarbatori din tara ar putea sa-i coste scump pe patru romani stabiliti in Italia. Ei au taiat un porc in propria curte, fara a tine cont de legislatia din Peninsula, care impune respectarea unor norme stricte atunci cand e vorba de sacrificarea animalelor. Stirea, publicata…

Cele doua persoane care au ignorat un accident rutier grav cu romani, petrecut in Italia, la Pesaro, si au plecat mai departe fara

- Fetita in varsta de un an si o luna, care a ajuns luna trecuta la spital dupa ce porcul din curte i-a mancat urechile a trecut de perioada critica, spun medicii. Aceasta a fost transferata din sectia de Anestezie si Terapie Intensiva in cea de Chirurgie Plastica, depasind cu bine perioada in care puteau…

- Porcul, care nu se afla in cotet, a muscat-o pe fetita de fata si maini. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" spun ca este vorba despre un caz de gravitate deosebita, urechea stanga fiind complet mancata, iar la cea dreapta situatia fiind aproape identica. „Se va interveni chirurgical, se vor…

- O capra neagra a fost impuscata de braconieri in Masivul Parang. Patru oameni au fost retinuti in urma unei actiuni a jandarmilor montani si politistilor, in timp ce transportau animalul ucis.

