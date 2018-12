Stiri pe aceeasi tema

- ”Vestele galbene” i-au dat lui Emmanuel Macron o palma dura a realitații, rupta de elitele pe care a ajuns sa le reprezinte tehnocratul. ”Guvernul de la Paris se pregateste sa suspende majorarea taxelor pentru carburanti, a declarat marti pentru Reuters o sursa guvernamentala, pe fondul manifestatiilor…

- Protestele studenților francezi s-au intensificat marți in toata țara, avand loc numeroase incidente in care demostranți au incendiat mai multe cladiri și au intrat in confruntari violente cu poliția, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.De la inceputul acestei saptamani, studenții au inceput…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a anuntat marti suspendarea, pentru sase luni, a trei masuri fiscale care urmau sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2019, printre care se regasea si o taxa pe carburanti care s-a aflat la originea protestelor "vestelor galbene", informeaza Reuters si AFP. "Chiar…

- Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgența la Palatul Elysees, acolo unde vor discuta posibilitatea instituirii starii de urgența pentru a evita noi violențe precum cele de sambata din Paris, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, a declarat ca nu se…

- La ora 11 a celei de-a 11-a zile din a 11-a luna a anului, 70 de lideri din lumea intreaga s-au adunat in tacere la Arcul de Triumf din capitala franceza, in sunetul clopotelor de la bisericile pariziene, la 100 de ani de la armistitiul de la finalul primului razboi mondial, relateaza AFP si Reuters,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata la Paris ca SUA doresc ''o Europa puternica'' si sunt dispuse sa-si ajute aliatul, dar Europa trebuie sa fie corecta atunci cand vine vorba de impartirea sarcinii privind apararea, relateaza agentia Reuters, informeaza Agerpres.''Dorim…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri planul omologului sau francez Emmanuel Macron, conform caruia Uniunea Europeana ar trebui sa aiba o armata proprie, catalogand ideea drept „foarte jignitoare”, relateaza Reuters.Declarațiile președintelui american au fost facute la sosirea…