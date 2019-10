Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de voluntari și 7.000 de silvicultori au participat la cea mai mare acțiune de ecologizare a padurilor organizata de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva in parteneriat cu Asociația Let’s Do It, Romania! Sambata, 21 septembrie 2019, de Ziua Mondiala a Curațeniei, peste 100.000 de voluntari…

- Politistii din cadrul IPJ Buzau au acordat la finalul acestei saptamani sanctiuni in valoare de 26.000 de lei si au confiscat material lemnos de peste 18.000 de lei, in cadrul unei actiuni de prevenire si...

- Politistul Traian Berbeceanu, cel care a condus Brigada de Combatere a Crimei Organizate Alba Iulia, isi lanseaza, la Bookfest Targu Mures, bestsellerul "Radiografia unei marsavii judiciare", prin care arata modul in care lucreaza crima organizata din Romania si cum a ajuns sa fie inculpat dupa ce a…

- Europenii se bucura de multa vreme de dreptul la un proces liber al unui tribunal independent "fara obstacole majore", a declarat comisarul Dunja Mijatovic intr-un comunicat, citat marti de agentia DPA."Cu toate acestea", a scris Mijatovic, "vedem acum tot mai multe incercari ingrijoratoare…

- ANM a emis o informare meteorologica cu privire la valul de caldura ce va pune stapanire pe Romania. Disconfortul termic va fi accentuat, anunța meteorologii. Starea vremii va fi așa pana la finalul saptamanii. Incepand de azi ne confruntam cu un val de caldura ce se va extinde pana duminica. La orele…

- Distrugerea sistemului de termoficare al Capitalei si subminarea procesului de insolventa a ELCEN de catre Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu pot fi oprite decat de vointa politica a coalitiei de guvernare, prin actiune imediata, spun specialistii. Sierra Quadrant, o societate civila…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca a semnat joi contractul de realizare a salii multifunctionale Arena Polivalenta, care urmeaza sa fie cea mai mare sala de acest gen din Romania, cu o capacitate de 20.000 de locuri.