Val de migranți în Mediterana In paralel, Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR) a anuntat ca doua ambarcatiuni cu 46, respectiv 57 de migranti au sosit in timpul noptii de miercuri spre joi in Lampedusa, insula italiana cea mai apropiata de coastele libiene.



In acelasi timp, asociatia germana ''Watch the Med'', care gestioneaza apelurile de urgenta Alarm Phone, a mentionat ca se afla constant, incepand de miercuri, in contact cu pasagerii unei ambarcatiuni in deriva. La bordul ambarcatiunii s-ar afla 90 de persoane, dintre care aproximativ 15 copii.



Majoritatea navelor militare care au patrulat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati au fost gasiti in stare de inconstienta in cisterna. Unul dintre ei a murit miercuri, iar un altul a decedat in noaptea de miercuri spre joi, a anuntat Spitalul din Voivodina, provincie din nordul Serbiei. Ceilalti doi pacienti sunt inca in stare grava, a adaugat sursa citata.Politia…

- Capitanul german al unei nave implicate in salvarea de migranti naufragiati a fost amendat marti cu 10.000 de euro de un tribunal din Malta, evitand in schimb o condamnare la inchisoare, relateaza dpa. Germanul, Claus Peter Reisch, era acuzat ca a adus nava MV Lifeline in apele teritoriale…

- Un vapor la bordul caruia s-au aflat, se pare, circa 100 de migranți, s-a scufundat in Mediterana, la 40 mile nautice de coastele tunisiene. Catastrofa a fost semnalata sambata dimineața de o nava tunisiana de pescuit aflata la mica distanța , care a și reușit sa salveze 16 persoane. La scurt timp,…

- Cel putin 70 de migranti au murit inecati dupa ce ambarcatiunea lor cu care incercau sa ajunga in Europa s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, relateaza vineri agentia locala TAP.Pescari aflati in apropierea naufragiului au reusit sa salveze 16 migranti.

- Cel putin 70 de migranti au murit inecati dupa ce ambarcatiunea lor cu care incercau sa ajunga in Europa s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, relateaza vineri agentia locala TAP, citata de dpa. Pescari aflati in apropierea naufragiului au reusit sa salveze 16 migranti. Ambarcatiunea…

- Cu alegerile europene la orizont, Euronews continua cu prezentarea marilor familii politice. De data aceasta, vorbim despre socialisti, despre ce au facut, dar si despre criza prin care trec. În prezent, ei guverneaza doar în sapte tari ale Uniunii Europene, iar sondajele indica faptul ca…

- Este cauzata de țigari, iar Romania este pe locul trei in Europa ca rata a mortalitații din cauza acestei boli. Simptomele sunt inșelatoare, astfel ca mulți fumatori realizeaza ca ceva nu este in regula cand este prea tarziu. BPOC sau bronhopneumonia obstructiva conica are ca efect blocarea parțiala…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat miercuri, la Teatrul Național, a treia carte – ”EU.RO - Un dialog deschis despre Europa” -, in care vorbeste despre teme europene, dar a folosit ocazia și pentru a critica, din nou, PSD si Guvernul, pe care le-a catalogat drept "antieuropene". "Pentru mine,…