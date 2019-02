Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100 de morminte dintr-un cimitir evreiesc din apropierea granitei franco-germane au fost profanate cu svastici, chiar inainte de manifestatiile impotriva recentelor incidente antisemite din Franta, relateaza BBC.

- "Franta este omul bolnav al Europei, trage in jos Europa, in timp ce Polonia este un punct luminos", a declarat Jacek Czaputowicz la postul de televiziune Polsat News, conform revistei Paris Match. "Atacul terorist de la Strasbourg arata ca ceva nu functioneaza in Franta; la fel, protestele din ultimele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Franceze ca, urmare a atacului armat de marti de la Strasbourg, ministrul francez de Interne a anuntat decizia declansarii nivelului maxim de alerta Vigipirate…

- Cherif C., cautat de autoritațile din Franța pentru atacul armat din Strasbourg, este un cunoscut pentru infracțiunile de furt și violența, cazierul sau judiciar adunand 27 de condamnari de drept comun in Franța, germania și Elveția, a declarat procurorul general al Franței, Remy Heitz. Atacatorul ar…

- „Am aflat cu profunda indignare despre tragicul atac armat care a avut loc in seara zilei de 11 decembrie 2018 in centrul orașului Strasbourg, soldat cu pierderi de vieți omenești și raniți. Doresc sa transmit, in numele poporului roman și al meu personal, condoleanțe familiilor indoliate…

- Ultimul bilanț al atacului armat comis marti seara la Strasbourg, arata ca sunt cel putin patru morti si 13 raniti. Acesta este al treilea incident soldat cu victime din Franta in acest an, scrie agentia dpa. Procurorii francezi au spus ca trateaza incidentul ca pe un act de terorism. Autoritatile…

- Barbatul banuit de atacul sangeros comis aseara la Strasbourg se afla inca in libertate. Cel putin trei oameni au fost ucisi si alti 12 raniti dupa ce individul ar fi deschis focul in apropierea Targului de Craciun din orasul vechi. Suspectul dat in urmarire a fost identificat. Este un localnic, are…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin doua persoane au murit, iar alte 11 au fost ranite. Presedintele Emmanuel Macron si-a...