- In ziua de 04.04.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la 15 incendii de vegetație uscata și maraciniș izbucnite in localitațile Beleți-Negrești, Mioveni, Campulung, Lerești, Tigveni, Baiculești, Cepari, Davidești…

- In ziua de 31.03.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la peste 10 incendii de vegetație uscata și maraciniș izbucnite in localitațile Ștefanești, Malureni, Calinești, Priboieni, Cetațeni, Oarja, Pietroșani, Costești…

- In ziua de 27.03.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la peste 7 incendii de vegetație uscata și maraciniș izbucnite in localitațile Cateasca, Curtea de Argeș, Mușatești, Vladești, Campulung, Topoloveni și Schitu…

- In ziua de 20.03.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la doua incendii. Astfel, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Bradu au intervenit in localitatea Oarja, pentru stingerea…

- In ziua de 18.03.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la peste 25 de incendii de vegetație uscata și maraciniș izbucnite in peste ...

- Peste 60 de incendii de vegetație uscata in numai doua zile, in Argeș. Au ars peste 130 de hectare. In perioada 8 martie, ora 08.00 – 10 martie, ora 08.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la peste 60 de incendii de…

- In ziua de 20.02.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detasamentul de Pompieri Pitești a intervenit in localitatea Moșoaia, sat Hințești,…

- In ziua de 17.02.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii izbucnite la vegetația uscata. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit…