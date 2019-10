Val de frig peste România, până marți Meteorologii avertizeaza ca vremea va fi deosebit de rece, vor fi ninsori la munte și precipitații mixte in zonele subcarpatice. Informarea meteo de vreme rea este valabila in toata țara și va dura pana marți, 8 octombrie, ora 10:00. In intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece și se vor semnala precipitații in majoritatea regiunilor. La munte, mai ales in Carpații Orientali și Meridionali, acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare, in zona montana inalta se va depune strat nou de zapada, iar temporar vantul va avea unele intensificari, spulberand zapada. In zonele subcarpatice… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

