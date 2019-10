Val de FRIG deasupra României. Temperaturile scad cu până la 15 grade. Lapoviţă şi ninsoare la munte, ploi în rest Meteorologii anunta o scadere insemnata a temperaturilor, de la jumatatea acestei saptamani. Initial, vremea instabila si ploile isi fac aparitia in partea de nord si de vest a tarii, urmand ca racirea sa se simta si in sud si est, din noaptea de joi spre vineri, cand temperaturile scad semnificativ. La munte se vor semnala lapovita si ninsoare. Vremea se schimba de miercuri noaptea in vestul, centrul și nordul țarii precum și la munte. Vor fi innorari temporar accentuate și perioade in care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

