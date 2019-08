Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 pe scara Richter a avut loc, marți, la ora 11.57, in zona Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit seismologilor, cutremurul s-a produs, marți, la ora 11.57, in zona seismica Vrancea, și a avut magnitudinea…

- Un cutremur a avut loc in aceasta dimineața, langa Capitala, in județul Ilfov. Seismul s-a produs dupa o pauza de doar patru zile cand s-a produs un cutremur de 2,7 grade pe scara Richter in județul Vrancea. Seismul care s-a produs azi-noapte a avut epicentrul in județul Ilfov, iar locul in care a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1.37, in județul Buzau, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit seismologilor, cutremurul s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la ora…

- Un seism insemnat s-a produs in miercuri seara in zona Buzau. Potrivit primelor date oferite de Institutul de Fizica a Pamantului, seismul s-a produs la o adancime de 148 de kilometri. Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, la ora 21.05, in zona Buzau, informeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri noapte, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri.Potrivit Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), vineri, la ora 23:44 s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau,…

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la ora 5.38, in Marea Neagra, potrivit datelor transmise de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs, sambata la pranz, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.6 pe scara Richter s-a produs în aceasta dimineata, în România, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 3:41, în Buzau, la adâncimea de 122…