Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiului de simulare a unui cutremur major, produs in Romania, continua luni, cu o replica cu magnitudine de 5,8 pe scara Richter, produsa la ora 16.45, transmit reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Echipe internaționale de sprijin au sosit in Romania #ExercitiuSeism2018 Foto: Arhiva ISU. Exercitiul national "Seism 2018"' s-a desfasurat bine pâna acum si nu au fost întârzieri de reactii - a declarat astazi seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Continua exercițiul de simulare a unui cutremur, intitulat SEISM 2018, care se desfașoara timp de cinci zile, incepand de sambata. Potrivit scenariului, duminica vor fi amplasate doua tabere pentru sinistrați, in localitațile Afumați și Voluntari. Foto: Facebook/Departamentul pentru Situații de Urgența…

- Aproximativ 20 de mijloace de transport si 100 de cadre de la Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” au fost implicate sambata, 13 octombrie, in interventia pentru exercitiul national “Seism 2018”, al carui scenariu a presupus ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe…

- In prezent, se efectueaza o pregatire a intervenției pentru un cutremur de 7,5 pe scara Richter. Gheorghe Marmureanu a subliniat, la Romania TV, ca este normala aceasta simulare. Profesorul a precizat ca un cutremur la o adancime mare se produce și atat, nu poate fi anticipat sau evitat.…

- Mijloace si forte de interventie pentru situatii de urgenta din majoritatea judetelor au fost angrenate in Exercitiul national "Seism 2018", care a fost declansat sambata, in jurul orei 9,00, si care a avut drept scenariu un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, cu epicentrul in zona seismica Vrancea,…

- EXERCIȚIU "SEISM 2018": Conferința de presa a secr. de stat Raed Arafat Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Foto: Arhiva. Dam legatura la sediul MAI, unde secretarul de stat Raed Arafat sustine o conferinta de presa. VIDEO: conferinta de presa susținuta…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) va transmite joi, 20 septembrie, în intervalul orar 17:00 - 19:00, un mesaj catre toate unitatile Administrativ-Teritoriale continute în geometria formata prin unirea urmatoarelor puncte: punctul aflat la intersectia judetelor Bihor,…