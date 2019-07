Val de canicula, zilele urmatoare, in Europa. Se asteapta noi recorduri de temperatura UPDATE MAE a emis atentionare de calatorie Europa Occidentala se pregateste sa infrunte o noua saptamana de temperaturi caniculare similare celor care au afectat in ultima perioada zona de nord-est a SUA, un al doilea episod de canicula dupa cel petrecut la sfarsitul lunii iunie, transmite luni AFP.



Primul val de caldura a adus temperaturi extreme



Din Franta in Germania, via Benelux, serviciile meteorologice au lansat alerte de canicula. Termometrele vor inregistra din nou temperaturi de peste 40 de grade Celsius miercuri si joi, urmand ca vremea sa se racoreasca spre sfarsitul saptamanii.



