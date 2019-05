Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarea meteorologilor de cod galben de inghet se mentine pe teritoriul tarii si in aceasta noapte.Minimele vor cobori pana la minus cinci grade Celsius. Maine, in cea mai mare parte a tarii cerul va fi predominant senin.

- Meteorologii au emis avertizare cod galben de inghet. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la noapte temperaturile minime vor oscila intre -1 si -3 grade Celsius, iar in urmatoarele doua nopti vor fi -1 si -2 grade Celsius, transmite IPN.

- In prima saptamana a lunii aprilie vor fi inregistrate temperaturi care vor depași pe alocuri 20 de grade Celsius, insa vor fi și zile in care maximele nu vor trece de 15 grade. ANM anunța o vreme schimbatoare, cu precipitații restranse și intensificari ale vantului.In cea mai mare parte a…

- Vremea se raceste din nou saptamana viitoare, chiar daca va fi cer mai mult senin. Doar luni temperaturile raman la valori maxime de 19-20 de grade, iar marti scad brusc la 10-12 grade Celsius si sub zero grade noaptea. In weekend-ul viitor, se mai incalzeste, insa doar pana la 14-15 grade Celsius.…

- Temperaturile, in scadere in perioada 19-21 martie Temperaturile vor scadea semnificativ la nivelul întregii tari în perioada 19-21 martie si vor aparea si precipitatii predominant sub forma de ploaie, potrivit prognozei de specialitate pentru perioada 18 - 31 martie, publicata…

- Vreemea in București, miercuri, 13 martie va fi extrem de instabila. Dupa zile bune de soare și temperaturi ridicate, bucureștenii se confrunta din nou cu temperaturi destul de mici. Pe 13 martie, minimele vor ajunge, noaptea, chiar și la 0 grade Celsius, informeaza ANM.

- Iarna nu se lasa dusa usor din Romania. De duminica, 10 martie, se intorc ninsorile, vantul puternic, iar temperaturile scad dramatic, cu pana la 15 grade Celsius. Dupa mai multe zile cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, iarna se intoarce in forta. Potrivit meteorologilor ANM, racirea va incepe…

- De vineri seara, vremea de primavara va fi inlocuita de un real episod de iarna. Meteorologii ANM prognozeaza adevarate socuri termice in urmatoarea perioada, cu temperaturi care vor scadea de la 16 grade Celsius la valori negative, in majoritatea zonelor tarii. De sambata, 23 februarie, se vor semnala…