Val de caniculă extremă în India Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA. Potrivit Biroului Meteorologic din India, "exista conditii…

- Nu vom scapa de reprize de ploaie și chiar de furtuni, nici in acest weekend. Vor fi condiții de instabilitate atmosferica aproape in fiecare zi de la sfarșitul acestei saptamani. Temperaturile maxime prognozate sunt de 22 grade Celsius. Va fi mai cald duminica, zi in care sunt anunțate valori maxime…

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile vor crește simțitor, apropiindu-se de 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dun...

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile vor crește simțitor, apropiindu-se de 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dunarii și Campia Baraganului, potrivit Cancan. Meteorologii anunța ca ploile ne vor ocoli in urmatoarele…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi instabila azi in vestul, nord-vestul si centrul tarii, dar si la munte. Pana diseara la ora 22 va ploua torential, se vor inregistra descarcari electrice, grindina si vant cu aspect de vijelie. Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundatii pentru raurile din judetul…

- Miercuri, 8 mai 2019, vremea se amelioreaza și vom scapa in mare parte de precipitații. Cum arata prognoza meteo emisa de ANM. Ploi slabe se vor mai semnala in extremitatea estica in prima parte a zilei de miercuri, apoi precipitațile vor disparea. Totuși, meteorologii ne sfatuiesc sa urmarim avertismentele,…

- Robotul Yutu-2, cu o greutate de 135 de kilograme, este primul rover care strabate suprafata indepartata a satelitului natural al Pamantului si totodata este cel mai usor vehicul de acest tip trimis pe Luna. Atat robotul cat si sonda Chang’e-4 au ieșit dintr-o perioada de ”hibernare”,…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va schimba in acest final de saptamana la Cluj, fiind anunțate ploi și scaderi ale temperaturilor.Vineri, vremea se va menține calduroasa, fiind anunțate temperaturi cuprinse intre 18 grade Celsius și 6 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros.Temperaturile…