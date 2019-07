Val de căldură tropicală urmat de vijelii puternice Val de caldura tropicala in București și in mai multe zone din țara, anunța meteorologii pentru urmatoarele zile. Aerul va devein irespirabil, in special in a doua parte a zilei de duminica. Meteorologii anunța pentru Capitala temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius la umbra, iar in sud-estul țarii chiar 38 de grade la The post Val de caldura tropicala urmat de vijelii puternice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un val puternic de caldura tropicala loveste Romania la sfarsitul saptamanii. Aerul va deveni irespirabil in umatoarele trei zile, cu temperaturi care vor ajunge la 34 de grade Celsius, duminica, in Capitala. In sud-estul tarii se anunta 38 de grade la umbra. De marti se racoreste, dar vin furtunile…

- Meteorologii au restrans avertizarea cod galben de ploi, vijelii și grindina. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța instabilitate atmosferica in doar șapte județe. Anterior, era vizata toata țara. UPDATE - ora 10.10: In intervalul 8 iulie, ora 09.00 - ora 20.00, vor mai fi manifestari…

- Meteorologii au emis, sambata, o atentionare cod galben de ploi torentiale, in cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in Dobrogea, Oltenia, Crisana, Maramures si la munte. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in Dobrogea,…

- Meteorologii au actualizat duminica prognoza speciala emisa pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile vor fi perioade cu averse torentiale si vijelii, insa vremea se va mentine calda cu temperaturi maxime de 30 de grade Celsius,...

- Meteorologii au actualizat sambata prognoza pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile se vor semnala ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, temperaturile minime situandu-se intre 15 - 17 grade Celsius, iar cele maxime intre 24 si 28 de grade Celsius, relateaza…

- Meteorologii au actualizat sambata prognoza pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile se vor semnala ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, temperaturile minime situandu-se intre 15 - 17 grade Celsius, iar cele maxime intre 24 si 28 de grade...

- Meteorologii anunța ca in perioada miercuri-vineri vremea va fi mai rece decat in mod normal in aceasta perioada și ca cor continua ploile. Pentru miercuri in București, meteorologii anunța ca vremea se va mentine rece, desi valorile termice vor creste fata de ziua precedenta. Cerul va avea innorari…

- Acuwether anunta TORNADA in Bucuresti. Trei zile in care vom avea parte de un val de aer polar. Cel mai cunoscut site american specializat in prognoze meteorologice, accuweather.com, prognozeaza ca in urmatoarele trei zile Romania va fi lovita de un val de aer polar. Potrivit acestora, este posibil…