Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura care afecteaza in prezent Australia a stabilit noi recorduri de temperatura, in anumite parti ale Australiei inregistrandu-se miercuri aproape 50 de grade Celsius. Vanturile fierbinti si uscate care se deplaseaza din centrul desertic al continentului au dus la cresterea mercurului…

- Joi dimineata, biroul de meteorologie a emis o prognoza de 49 de grade Celsius pentru orasele Marble Bar si Pannawonica din regiunea Pilbara, cu doar doua grade mai putin fata de recordul de 50,7 grade Celsius inregistrat la aeroportul Oodnadatta din Australia de Sud in 1960. Termometrele indicau deja…

- Un val canicular va afecta cea mai mare parte a Australiei in perioada Craciunului, meteorologii estimand ca temperaturile vor urca pana la 47 de grade in unele zone, cu pana la 12 grade peste temperatura medie a lunii decembrie, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.Alerte de canicula…

- Meteorologii au emis cod rosu de canicula in ziua de Craciun pentru cea mai mare parte a Australiei, unde temperaturile vor urca pana la 47 de grade Celsius in unele zone, cu 12 grade peste temperatura medie a lunii decembrie, informeaza cotidianul The Guardian.

- Temperaturile vor deveni negative in toate regiunile, iar in zori, va fi ger prin nord-estul si centrul tarii. Va continua sa ninga in regiunile sudice si, izolat, in est. Vantul va ramane fenomenul meteo de interes atat miercuri noapte, cat si joi in sud-estul tarii, unde rafale de 60 km/h vor spulbera…

- Un val de ger va intra in Romania, la finalul saptamanii, cand temperaturile vor scadea și cu 25 grade, ajungand, in unele regiuni, la -15 grade Celsius. In Transilvania și Moldova, temperaturile vor scadea de la 10 la -15 grade Celsius, in decurs de doar cateva zile.

- Vremea se incalzeste treptat in toate zonele tarii, anunta reprezentantii ANM, precizand ca temperaturile vor ajunge pana la 27-28 de grade Celsius in partea de Vest a tarii. Precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, dar nesemnificative din punct de vedere cantitativ.“Incepand de astazi (n.r.…

- AVERTIZARE METEO. Vremea se racește de saptamana viitoare. Temperaturile se vor incadra intre 13 si 21 de grade. Joi va fi cea mai rece zi din saptamana cu temperaturi intre 3 si 13 grade Celsius, insa de vineri valorile vor crește ușor. “In urmatoarele zile asteptam anumite modificari ale vremii mai…