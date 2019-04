Stiri pe aceeasi tema

- Moldoveanca stabilita la Paris, despre incendiul de la Notre-Dame: plangeam și ne rugam / Poporul francez trece prin momente triste și dureroase dupa ce Catedrala Notre-Dame din Paris, care este un simbol al națiunii franceze, a fost la un pas de a se prabuși complet în urma incendiului devastator.…

- A ars Catedrala Notre-Dame. Nu, n-au fost nici teroriștii, nici musulmanii, nici Vestele Galbene, nici vreo mana criminala cu vreun chibrit la fel de criminal. Da, este o tragedie sa vezi in flacari un adevarat simbol, sa simți cum drama franceza cuprinde toata lumea. Mobilizarea francezilor este exemplara.…

- Paris: Incendiul de la Catedrala Notre-Dame a fost oprit Romania, alaturi de Franța dupa tragedia de la Notre-Dame South East Europe Tech Tour 2019, pentru prima data la București Petre Daea, despre Pachetul de reforma a politicii agricole comune: „Ambiția de mediu este un element-cheie” Gabriel Gradinescu…

- "In timpul saptamanii Pastelui, #NotreDame arde. In martie: a doua cea mai mare biserica, Saint-Sulpice, arde. In februarie: 47 de agresiuni in Franta. Observatorul intolerantei si discriminarii crestinilor in Europa denunta o crestere semnificativa. #NotreDameCathedral", scrie pe Twitter Alice Weidel,…

- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. „Nu suntem siguri ca mai putem salva Catedrala Notre-Dame”, a declarat ministrul adjunct de Interne. Anunțul acestuia vine la scurt timp…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata. Flacarile au izbucnit in partea superioara a construcției istorice, unde se efectueaza lucrari de renovare.

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza, printr-un mesaj pe Twitter, la incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame de la Paris. "Stiri sfasietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta."/ "Heartbreaking…

- Primarul orasului Cluj-Napoca a spus ca, din informatiile sale, meciul cu Franta din semifinalele Fed Cup se va juca pe Coasta de Azur. Asta, dupa ce, conform primelor informații, ITF urma sa decida daca meciul se va disputa in Romania sau in Franța."Am aflat ca nu se joaca la Paris, ci ca…