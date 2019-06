Stiri pe aceeasi tema

- ''Castile Albe'', echipele de salvare care isi desfasoara activitatea doar in zonele aflate sub controlul rebelilor, au declarat pentru DPA ca loviturile au vizat periferia estica Khan Sheikhoun si o scoala din oras. Potrivit sefului ''Castilor Albe'', Ahmed Sheikho, 24 de persoane au fost ranite,…

- Larry, motanul care locuieste la Downing Street Nr. 10 din Londra - resedinta oficiala a prim-ministrilor britanici - a provocat "probleme de securitate" marti dimineata in timpul vizitei de stat a presedintelui american Donald Trump in Marea Britanie, informeaza globalnews.ca potrivit Agerpres.…

- In perioada 5 – 7 iulie 2019, se va desfașura festivalul JazzTM, care pe parcursul anilor ne-a obișnuit sa aduca in orașul nostru artiști internaționali renumiți și nu numai! „Nerabdatori pentru cea de-a șaptea ediție JazzTM, cand acordurile complexe și variate ale muzicii jazz…

- Scotia are "sanse reale" de a ramane in Uniunea Europeana chiar daca Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar, a declarat, intr-un discurs electoral, premierul scotian Nicola Sturgeon.Londra "a ignorat votul masiv din Scotia" in favoarea ramanerii in Uniunea Europeana, a declarat…

- 14 pasageri ai unei curse British Airways de la Londra, Marea Britanie, cu destinatia Tampa Bay, Florida, Statele Unite ale Americii, au ajuns de urgenta la spital dupa ce avionul a intrat intr-o zona cu turbulente.

- Rami Malek va fi personajul negativ in acest film. "Va promit tuturor ca Bond nu va avea o misiune usoara", a spus el prin intermediul unui mesaj inregistrat de la New York. Din distributie vor mai face parte actrita franceza Lea Seydoux, in rolul dr. Madeleine Swann, si britanicul Ralph…

- Banca Angliei nu a comentat situatia creata. Luna trecuta, colete cu continut explozibil au fost trimise unor cladiri din Londra si Glasgow in Marea Britanie si din Limerick in Irlanda, despre care politia sustine ca erau legate. Politia a aruncat in aer un colet trimis la Universitatea din Glasgow…

- Explozia produsa ieri la uzina chimica din China a ucis cel putin 44 de oameni, iar alti 90 au fost grav raniti. Potrivit autoritatilor din regiunea unde s-a produs deflagratia, peste trei mii de persoane au fost evacuate. Scoala si blocurile din apropiere au fost grav avariate.