Stiri pe aceeasi tema

- Iarna in toata regula in Maramures. A nins in zonele montane. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe carosabilul DN 18, in Pasul Gutai, intre km 22 și km 33, respectiv in Pasul Prislop, intre km 156 și km 180. Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 13 utilaje […]…

- Vremea se schimba radical saptamana viitoare. Meteorologii anunta un nou val de ger si ninsori la munte. Temperaturile scad si cu 10 grade. Racirea considerabila a fost anuntata de Romica Jurca, meteorologul Romania TV.

- CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. În doar câteva zile, vremea s-a schimbat radical. Daca duminica moldovenii au mers la urnele de vot, fiind îmbracați în haine groase și cizme, iar afara ningea ca în toiul iernii, atunci astazi, în ultima zi a lui Faurar, simțim cum…

- Vremea de primavara in Romania se lasa așteptata, deși dupa episodul recent de iarna severa, condițiile meteo revin pentru scurt timp la normal. Meteorologii anunța, insa, ca in primele zile din luna martie, iarna ar putea lovi din nou cu furie in țara, abia apoi urmand sa se instaleze „oficial” primavara.

- Viscolul a inceput in urma cu puțin timp in Ploiesti. Vantul sufla cu putere, iar vizibilitatea este foarte scazuta. Un cod galben de vant puternic a intrat in vigoare de la ora 16.00 și este valabil pana maine. Sambata va fi mai frig! Vremea va fi deosebit de rece, iar vantul va mai avea temporar…

- Dupa mai multe zile cu temperaturi de primavara, iarna se intoarce in forta. Potrivit meteorologilor ANM, de sambata, 23 februarie, revin ninsorile si viscolul, urmand ca temperaturile sa scada dramatic, cu pana la 20 de grade Celsius. Vremea se va mentine frumoasa pana vineri, 22 februarie. De sambata,…

- CHIȘINAU, 21 ian – Sputnik. Condițiile meteo nu se vor schimba esențial în ziua de marți. Va fulgui slab în nordul și centrul țarii, iar temperaturile vor coborî pâna la -3..-5 grade Celsius. © Photo: Facebook / Sectia Drumuri Nationale Targu JiuUtil pentru șoferi: Cum…

- Aho, ach so, copii si frati, Stati putin si nu manati, In concedii nu plecati, Prin piete manifestati, Lupta s-o continuati, Tara sa nu le-o lasati! Sa n-ajunga Romania, Dupa nici macar un an, O bucata din mosia Celor din Teleorman Sau, mai rau, un chilipir Pentru Putin Vladimir! Iarna-i grea, omatu-i…