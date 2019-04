Val de aer rece peste regiune. Temperaturile scad DRAMATIC de marţi Un val de aer rece loveste din nou România! Temperaturile se vor prabusi marti în toata tara. Vor fi diferente chiar si de peste 10 grade în doar câteva ore, iar vântul o sa bata cu putere la rafala. Nu vor lipsi nici precipitatiile spre sfârsitul saptamânii, însa putem spera la vreme buna în weekendul de Paste. Aprilie începe totusi cu surprize placute în termometre. Ultimul weekend din martie a scos din case mii de români din toata tara, pentru ca a fost cald. Însa, de marți, lucrurile nu vor mai sta asa.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

