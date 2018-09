Stiri pe aceeasi tema

- Vremea imparte Romania in doua: valul de aer arctic se face deja simtit in jumatatea de vest a tarii. In urma cu aproximativ o ora, la unele statii din Ardeal se inregistrau sub 10 grade Celsius, iar pe crestele muntilor sunt chiar aproape zero grade, in vreme ce in sud si est inca sunt temperaturi…

- Vremea incepe sa se strice incepand de duminica, in aproape toata tara. In unele zone, vor fi averse, descarcari electrice si vijelii mai ales in vestul, centrul si nordul tarii. Temperaturile incep sa scada in vestul si nord-vestul teritoriului pana la valori apropiate de normalul perioadei. Vremea…

- Avertismente severe de la meteorologii europeni. Vremea se va raci brusc începând de duminica, un val de frig arctic va duce valorile termice în zona negativa peste câteva zile.

- Vremea deosebit de calda pentru jumatatea lunii septembrie se va schimba brusc, iar temperaturile vor scadea chiar și cu 10 grade. Cum arata prognoza meteo pentru urmatoarea perioada. Daca pana acum ne-am bucurat de temperaturi ridicate, chiar peste valoarea de 30 de grade, puse pe seama uraganelor…

- Vremea va trece prin schimbari dramatice de la inceputul saptamanii viitoare, temperaturile ajungand sa fie extrem de scazute. O masa de aer polar va afecta aproape tot continentul, ajungand chiar și...

- Vremea capricioasa ne da batai de cap si in urmatoarele zile. Un nou val de precipitatii este asteptat incepand cu seara zilei de duminica, potrivit realitatea.net.Administratia Nationala de Meteorologie anunta vreme racoroasa, in mare parte din tara, cu cer variabil. Unele innorari, averse…

- Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie, vremea va fi deosebit de calda pana pe 26 august, insa se anunta si furtuni violente. In Banat, vremea va fi calduroasa in orele amiezelor pana pe 19 august, iar in intervalul 17 – 18 august, media regionala a temperaturii maxime va depasi…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Cum se schimba vremea in Romania, puteți citi in cele de mai jos. "PROGNOZA METEO BANAT In prima saptamana de prognoza vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a regiunii, astfel ca temperaturile maxime vor depași local 30 de…