- O persoana a murit si doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident produs pe drumul national (DN) 5, in judetul Giurgiu, in care au fost implicate trei autovehicule. Traficul se desfașoara pe o singura banda, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Giurgiu, accidentul…

- Un microbuz cu 11 pasageri, care circula miercuri dimineata pe DJ 561, s-a rasturnat intre localitatile Calopar si Gura Vaii (judetul Dolj), iar patru femei au fost ranite, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Dolj, soferul ar fi pierdut controlul volanului intr-o curba, iar microbuzul s-a rasturnat.…

- Un lift de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova ar fi cazut in gol, de la etajul 9 la etajul 7. Trei persoane se aflau in ascensor. Persoanele aflate in interiorul liftului nu au fost ranite, noteaza jurnalulolteniei.ro . „Un lift de persoane, din acela mic, a cazut in gol de al etajul noua la…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, in Craiova, pe un teren situat intre Sala Polivalenta si o benzinarie din zona, la fata locului intervenind doua autospeciale ale ISU Dolj care incearca sa stinga focul, informeaza Agerpres. Potrivit ISU, nu exista pericol de extindere a focului, pe respectivul…