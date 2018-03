Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea.Codul galben este valabil incepand de luni de la ora 12:00 pana miercuri la ora 18:00.Riscul de inundatii va creste considerabil saptamana viitoare,…

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Ranitii au fost transportati la spital. Trei masini s-au izbit pe DN6, in dreptul unei intersectii cu drumul care duce catre localitatea Tomnatic. Soferul uneia dintre masini a semnalizat virajul la stanga, catre Tomnatic, insa soferul unui alt autoturism care venea din spate a incercat…

- Trei persoane au scapat ca prin minune în aceasta seara, în urma unui accident ce a avut loc la ieșire din localitatea Agigea spre Techirghiol, DN38. O mașina și un TIR s-au ciocnit, iar în urma impactului violent, mașina a fost proiectata pe câmp. În accident,…

- Un tanar de 28 de ani a fost gasit mort duminica, 11 martie, in jurul pranzului, pe o strada din cartierul Teilor din Pitesti, foarte aproape de centrul orasului. Mai multi martori au declarat politistilor ca baiatul a fost aruncat dintr-un autoturism. Martorii le-au declarat politistilor…

- Samuel Roceanu, unul dintre tinerii care au aruncat barbatul dintr-o masina, barbat ce ulterior a decedat, va fi cercetat in libertate pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate. Infractiunea se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an de inchisoare sau amenda, scrie jurnaluldearges.ro.…

- Accidentul s-a petrecut in fata unui centru comercial din Constanta. Pietonul a vrut sa traverseze strada neregulamentar, facand slalom printre masini, moment in care a fost lovit de un taxi. Soferul acestuia a incercat sa-l evite, insa omul i-a sarit pur si simplu in fata. La fata locului…

- O seara obișnuita s-a transformat intr-una inedita pentru polițiștii din Arad. Aceștia au prins, ieri, dupa caderea intunericului, un barbat care, cu o mașina furata, a provocat un accident, scrie newsar.ro. Mașina o furase din fața unui bar, iar la scurt timp a lovit o alta mașina care, ajungand pe…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, cursurile sunt suspendate integral, din cauza conditiilor meteorologice, in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. "Activitatea instructiv-educativa se va desfasura…

- Unitati de invatamant in care cursurile sunt suspendate Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- Polițiștii suceveni au inceput cercetarile in vederea identificarii unui șofer care a lovit cu mașina o batrana dupa care a fugit de la locul accidentului. Vineri dimineața, in jurul orei 10.35, in timp ce se deplasa pe aleea care face legatura intre strada Universitații și Aleea Saturn din municipiul…

- Un TIR s-a rasturnat, joi, peste o masina cu butelii la intrarea intr-o localitate din judetul Constanta, pompierii intervenind la fata locului pentru a asigura masurile de protectie impotriva incendiilor. Nicio persoana nu a fost ranita, dar DN 2A este blocat. Un accident rutier spectaculos…

- Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a intrat cu autoturismul într-o mașina de poliție care era oprita pe un bulevard din municipiul Constanța. În urma impactului, un polițist a fost ranit ușor. Potrivit polițiștilor, un barbat în vârsta de 31 de ani, din Voiteștii…

- Un șofer a fost, fara voia lui, implicat intr-un spectaculos accident rutier in urma caruia a plonjat in Raul Dambovița cu tot cu autoturismul pe care in conducea. Din fericire, omul a scapat teafar, insa, pentru mai multa siguranța, a fost preluat de un echipaj medical al unei ambulanțe chemata de…

- Politistii au deschis un dosar penal pe numele unui sofer din Resita dupa ce acesta a lovit cu masina un batran pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut la sfarsitul saptamanii trecute, in apropiere de sediul IPJ Caras-Severin. Soferul in varsta de 49 de ani este cercetat pentru vatamare corporala…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Mamaia in zona Pescarie.Din primele informatii un pieton a fost lovit de o masina in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.La fata locului intervin cadrele medicale de al Serviciul de Ambulanta…

- Sase persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc sub un pod feroviar, din apropierea municipiului Galati. Din primele informatii reiese ca soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba si a intrat in coliziune cu autobuzul in care se aflau cele sase persoane.…

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Șoferul din Craiova care a lovit cu mașina o fetița și pe tatal ei pe o trecere de pietoni și a fugit de la locul accidentului a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au desfașurat 11 percheziții in județul Dolj, in urma carora au fost reținuți și trei prieteni ai barbatului. Anchetatorii au descins,…

- In urma anchetei, oamenii legii au stabilit ca barbatul a fost ajutat de alti trei prieteni ca sa stearga urmele. Acestia au dezmembrat autoturismul. Miercuri, s-au efectuat mai multe percheziti la locuintele suspectilor. Politistii au ridicat mai multe componente ale masinii. Soferul a fost…

- Un barbat de 33 de ani, care a lovit cu masina un alt barbat si pe fetita acestuia, pe o trecere de pietoni din Craiova, la jumatatea lunii ianuarie, a fost identificat si retinut de politisti, marti, in urma a 11 perchezitii domiliciare. Alti trei barbati, complici ai soferului, au fost retinuti…

- Accidentul s-a petrecut in apropiere de localitatea Murighiol. Tanarul a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei, si a intrat cu masina intr-un copac. Pompierii si medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru barbat. Acesta a murit pe loc in urma…

- Un barbat cere ajutorul internautilor dupa ce, masina sa a fost avariata serios in partea frontala, in Tasaul, zona postei judetul Constanta. Soferul vinovat a fugit de la fata locului dupa eveniment. Daca stie cineva sau vede un mercedes A Class sau B class argintiu lovit pe partea dreapta este rugat…

- Primul accident a avut loc in comuna Jilava. Un sofer a intrat cu masina peste un pieton care traversa strada prin loc nepermis. Pietonul avea haine inchise la culoare iar soferul nu a mai putut sa-l evite. In urma impactului pietonul a decedat pe loc. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, doua de descarcerare si unul de pompierii, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in pasajul Obor din Capitala. Soferul a ramas incarcerat in urma impactului violent FOTO Salvatorii au scos victima incarcerata din masina. Cei…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Tulcea, a murit, marti seara, dupa ce a coborat din masina sa pentru a repara ceva si a fost lovit de un autoturism, DN22, la iesirea din comuna constanteana Lumina, spre Tulcea.

- Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Nimeni nu isi explica de ce soferul masinii a patruns pe contrasens si a intrat direct in camionul care mergea in sens invers. Politistii trebuie sa stabileasca asta, insa doar dupa ce il vor audia pe barbatul care era la volanul autoturismului. Din primele informatii se pare ca el ar fi adormit…

- În urma cu puțin timp a avut loc un accident feroviar în localitatea Ovidiu, la prima cale ferata dinspre Constanța. Un tren marfar a intrat în coliziune cu un autoturism. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate. La locul impactului s-au deplasat o autospeciala…

- Cei doi iubiti au fost transportati de urgenta la spital. In urma impactului extrem de puternic autoturismul a fost distrus. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul. Soselele din judetul Suceava au ramas si in ultimul an cele mai…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Echipele de interventie de la ambulanta si descarcerare au sosit rapid la fata locului. Barbatul a fost transportat la spital si se afla in afara oricarui pericol. Potrivit Romania TV, cel mai probabil soferul conducea cu viteza mare pentru ca masina a fost distrusa in totalitate in…

- Un tânar care a ramas fara autoturism, dupa ce hoții i l-au furat chiar din fața blocului, a primit o veste buna de la oamenii legii. Mașina i-a fost gasita în Vama Nadlac, din județul Arad. Se pare ca hoții încercau sa treaca granița, pentru a o vinde peste hotare. Trei persoane sunt…

- Un sofer beat la volan a lasat fara curent electric mai multe case dintr-o localitate din Bistrita dupa ce s-a izbit violent de un stalp de electricitate, informeaza Romania TV. In urma impactului soferul a fost ranit. Citeste si FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- La fata locului s-a intervenit cu autospeciale cu apa si spuma. Autoturismul a ars aproape in totalitate. Pompierii au reușit sa protejeze celelalte masini parcate in apropierea flacarilor. Dupa finalizarea intervenției, in urma cercetarilor de la fața locului, s-a constatat ca focul a fost pus intentionat.…

- Deputatul Adrian Dohotaru, lovit in plin cu mașina de un taximetrist. Fostul membru USR a povestit pe contul de socializare cum s-a intamplat totul și cat de speriat a fost. Fostul deputat USR, acum Independent, Adrian Dohotaru s-a speriat cumplit, insa din fericire nu a fost ranit grav. “Am tras una…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

- La data de 30 decembrie a.c.,ora 23.09, polițiștii Biroului Rutier Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 2M un autoturism ar fi parasit partea carosabila și s-a rasturnat. La scurt timp, polițiștii au identificat conducatorul auto, un barbat, de 28 ani, din județul Constanța,…

- Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403. Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia. Trei persoane din microbuz si o persoana…

