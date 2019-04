Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de monumente funerare din cimitirul evreiesc din Husi, judetul Vaslui, au fost vandalizate, reprezentantii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania – Cultul Mozaic solicitand autoritatilor romane sa ia toate masurile pentru a-i pedepsi pe cei vinovati. Potrivit unui comunicat transmis…

- "In numele conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, presedintele Federatiei isi exprima indignarea sa totala, insotita de sentimente de amaraciune, de profunda mahnire, pentru informatia primita recent, referitoare la un grav act de vandalizare salbatica care a avut…

- Grupa de copii nascuti in anul 2009 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a facut o figura frumoasa la Cupa de Iarna TNT de la Bacau, disputata sub egida Federatiei de Minifotbal din Romania. Formatia pregatita de Razvan Bigu s-a clasat pe locul al treilea, fiind devansata in ierarhia finala de ...

- Originar din judetul Vaslui, Octavian Virna a obtinut permisul de conducere, categoria B, in anul 2013, documentul fiind eliberat catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (SPCRPCIV) de pe langa Prefectura Judetului Vaslui. In anul 2014, barbatul s-a deplasat…

- Profesorii, directorii scolilor si inspectorii din Romania vor trebui sa-si planifice concediile din timp si sa le efectueze in timpul vacantelor scolare. Ministerul Educatiei a pus in dezbatere publica un ordin prin care modifica normele metodologice existente din 2011, prin care numai personalul de…

- Primaria Timisoara deruleaza un proiect care are ca scop promovarea patrimoniului cultural evreiesc din municipiu, printre care se numara si trei sinagogi construite intre 1864 si 1910. Proiectul a fost numit "Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region"…

