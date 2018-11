Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gușa a vorbit pentru DC News despre implicarea lui George Soros in politica din Romania. Intrebat cine crede ca este reprezentantul milionarului in Romania in aceste zile, jurnalistul susține ca este vorba despre Dacian Cioloș. "Probabil Dacian Cioloș care incearca tot pe linia asta…

- C.C. Catch, regina disco a anilor ‘80-’90, a fost starul serii la We Love Retro 2018, a 5-a editie organizata de Spotlight in Cluj Napoca. Cantareata a revenit de 2 ori pe scena in aplauzele intregii sali, publicul fredonand bis-urile “I can lose my heart tonight” si “Cause you were young”. Super-disco…

- Exercițiul „Seism 2018” a aratat, la mai bine de 24 de ore de la producerea cutremurului de 7,5 pe Richter, ca 2.098 persoane au murit, alte 3.912 sunt ranite, 7.250 sunt disparute, 30.000 sunt sinistrate și, in total, sunt 130.000 de persoane afectate, anunța IGSU. Bilanțul ar fi unul dramatic! La…

- Comunitatea BVB Romania este una destul de numeroasa, iar acest aspect i-a facut pe fani sa se organizeze intr-un fan club oficial, recunoscut de gruparea germana. Pentru a-si arata recunostinta si pentru a promova echipa in Europa de Est, oficialii Borussiei Dortmund au decis sa-l...

- In septembrie 2018, o familie de cetateni rusi a fost implicata intr-un accident rutier pe Valea Oltului. Cainele lor a fugit din masina si s-a facut nevazut. Animalul a fost gasit dupa cinci saptamani de un politist valcean, care i-a notificat stapanul.

- editia a XXIV-a Manifestare dedicata Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 Joi, 4 octombrie 2018 Hotel Bradul Covasna Deschiderea lucrarilor sesiunii. Cuvantul organizatorilor si al autoritatilor publice locale, ora 1430 – 1500 Prezentarea Enciclopediei digitale Romania 1918. Oameni, momente,…

- Romania a debutat in Liga Natiunilor cu o remiza dezamagitoare, 0-0, la Ploiesti cu Muntenegru. In celalalt meci al grupei, Serbia a invins Lituania, in deplasare, scor 1-0. Diseara (ora 21.45, Pro TV), Romania va intalni Serbia la Belgrad, in timp ce Muntenegru va primi vizita Lituaniei.

- Mii de vedete din intreaga lume sunt in doliu, dupa ce „regina muzicii soul”, Aretha Franklin, s-a stins din viața. Pe rețelele de socializare, curg numeroase mesaje de regrete și condoleanțe, care iți fac pielea de gaina! Vestea ca Aretha Franklin s-a stins din viața a cazut ca un fulger in lumea vedetelor.…