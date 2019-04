Stiri pe aceeasi tema

- „La fața locului s-au deplasat de urgența trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș. Ajunse la locul incendiului, forțele de intervenție au constatat ca incendiul se manifesta violent la trei vagoane de tren dezafectate. Avand in vedere intensitatea…

- Trei vagoane de tren dezafectate au luat foc, miercuri seara, in Gara din Caransebes, a anuntat ISU Caras Severin citat de Agerpres.roIn jurul orei 20,15, prin apelul 112, a fost anuntat un incendiu izbucnit in Gara municipiului Caransebes. La fata locului s au deplasat de urgenta trei echipaje de pompieri…

- Week-end de foc pentru pompierii buzoieni. Peste 30 de hectare de vegetatie sunt incendiate la aceasta ora pe raza judetului Buzau, iar pompierii Detasamentului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” actioneaza pentru localizarea si stingerea lor. In sprijinul pompierilor ISU Buzau au venit si serviciile…

- Pompierii nemteni au suplimentat efectivele care intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in aceasta dimineata, joi, 28 martie, la o gospodarie din Rediu. “Incendiu locuința și anexe gospodarești in localitatea Rediu. La locul evenimentului se deplaseaza pompierii militari din cadrul Detașamentului…

- In jurul orei 01:50, salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina in municipiul Tulcea pentru limitarea efectelor unui incendiu care a cuprins doua case.Incendiul, care a pornit de la cosul de fum neizolat termic fata de materialele combustibile din jur, s a extins fara…

- Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 11.40, la ieșire din Chevereșul Mare spre Timișoara. In cele doua autoturisme se aflau patru persoane, insa niciuna dintre acestea nu a fost ranite. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost cuprins de flacari, iar pompierii militari au fost solicitați…

- Prima alarma a sosit in dispeceratul ISU Banat in jurul orei 16.30, dupa ce la acoperișul unei case din Sannicolau Mare a izbucnit un incendiu. Pompierii au trimis la fața locului o autospeciala de stingere cu apa și spuma și cinci subofițeri. In urma incendiului, spun pompierii, a ars o…