- Probleme serioase pentru moștenitoarele lui Dinu Patriciu. Rudele fostului miliardar au fost, recent, executate silit de catre BRD pentru o datorie. In total, vaduva și fiicele lui Dinu Patriciu sunt chemate in instanța in 50 de procese de executare silita. (VEZI ȘI: Ce act i-a lasat bogatașul fiului…

- Tesla a anunțat un recall voluntar pentru 123.000 de unitați Model S produse inainte de aprilie 2016, din cauza coroziunii la șuruburile direcției. In plus, producția lui Model 3 a ajuns la doar 1.400 de unitați pe saptamana, departe de obiectivul de 2.500 de unitați.

- Registrul Auto Roman a verificat din punct de vedere tehnic in trafic, pe parcursul anului trecut, 71.750 de vehicule la nivelul intregii tari. La jumatate dintre acestea inspectorii RAR au constatat diferite neconformitati, de natura tehnica sau legate de acte. 2 2 0 2 0 0

- In 2010, cand criza se așezase confortabil in Romania, ceea ce ne-a ținut pe linia de plutire a fost industria auto. Devenisem dependenți de ea, spus mai pe șleau, cel puțin cata vreme 20% din total industria romaneasca provenea din zona construcțiilor de mașini. Intre timp, criza s-a mai disipat, iar…

- Un scoțian se plange ca-l doare cumplit o masea. Un prieten il intreaba: – Te doare maseaua? Atunci, de ce nu te duci la dentist? – N-are rost. Mai rabd un pic. Peste patru ani termina fiul meu stomatologia… *** – Daca te doare atat de rau dintele acela, va trebui sa mergem la un […]

- Probleme in Mehedinti din cauza ninsorii abundente. Un drum judetean este inchis, iar sase persoane care se aflau in doua masini au ramas inzapezite pe un drum comunal, intr-o zona de padure.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte "pregatita" sa debuteze la competitia din Florida, care va…

- Probleme mari cu gestiunea banilor publici in comuna galateana Branistea, acolo unde inspectorii Curtii de Conturi au constatat ca in perioada 2015-2016 s-a creat un prejudiciu de circa 200.000 de euro prin faptul ca administratia publica locala nu a incasat de la sateni sumele datorate de acestia pentru…

- Probleme la zi: Putin in fața unui nou mandat Presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: putin.kremlin.ru. Putin in fata unui nou mandat -alegeri in Rusia -intr-un moment in care tensiunile Rusiei cu Occidentul s-au intensificat Invitati In studio:…

- Facebook a „picat” timp de cateva minute vineri, la pranz, in Romania, Ungaria si Republica Moldova. Serverele care se ocupa de aceasta parte a Europei sunt raspunzatoare si de Instagram si de serviciul de mesagerie a retelei sociale, Facebook Messenger. Aplicatia de mobil de chat nu a putut fi accesata.

- Comisarii din cadrul CJPC Constanta au efectuat un control la autobuzele si microbuzele de transport calatori din Autogara Sud in Constanta.Potrivit comisarului sef adjunct Horia Constantinescu au fost controlate cinici mijloace de transport, ale unor companii de transport privat care efectueaza trasee…

- Apicultorii romani se plang ca intampina probleme cu vanzarea mierii din cauza importurilor provenite din afara spatiului comunitar la preturi reduse, in timp ce vremea ploioasa prognozata pentru aceasta primavara ar putea afecta productia de miere din acest an, mai ales la rapita si salcam.…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnar premier, trasmite News.ro . UPDATE 1: Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost…

- Comertul online din Romania se afla intr-un continuu proces de dezvoltare si maturizare, inregistrand, in 2017, o crestere de 40% fata de anul anterior. Cu toate acestea, majoritatea magazinelor din online-ul romanesc inca sunt departe de a fi bine puse la punct, fapt care nu ii afecteaza doar pe antreprenorii…

- Patru jucatori vor lipsi pentru reșițeni in partida cu United Galați. Este vorba de Flavius Fedor, Alexandru Ciucur, Alexandru Avramovici și Dorel Zamfir. Muncitorul va folosi la acest meci mai mulți juniori, care nu au evoluat foarte mult in acest campionat. „Noutați din punct de…

- Probleme mari pentru clientii celor de la Telekom. Reteaua s-a blocat de cateva ore si nici acum nu si-a revenit in totalitate. Celor cu abonament sau cartela in reteaua Telekom li s-au inchis pur si simplu telefoanele si nu au mai putut primi nici macar mesaje.Citește și: Liviu Dragnea, scrisoare…

- Rapperul Rick Ross a fost gasit de polițiști in stare de inconștiența și respirand cu mare dificultate, in casa sa din Florida. Conform TMZ, muzicianul a fost dus la un spital din Miami, intr-o unitate de cardiologie, iar o sursa a declarat pentru site-ul tabloid ca Rick Ross ar…

- Caderile de zapada care au avut loc in intreaga tara au fost anuntate din vreme de meteorologi, si, asa cum era de asteptat, de luni a inceput sa ninga si in Arad. Zapada asternuta pe strazi a pricinuit un adevarat dezastru, caci firma oradeana RER Ecologic Service, platita generos de municipalitate,…

- Cornelia Catanga are probleme grave de sanatate.Artista a vorbit in direct la tv, despre cea mai grea perioada din viața ei. Vedeta are nevoie urgenta de operație. Daca in urma cu ceva timp s-a luptat cu depresia, ajungand pe mana psihologului, acum interpreta se confrunta cu alte probleme de sanatate,…

- Delegati 11 tari vor participa la prima conferinta pentru probleme de securitate organizata saptamana aceasta la Chisinau. Printre acestia se numara reprezentanti ai legislativelor din Georgia, Ucraina, Suedia, Norvegia, Letonia și Lituania.

- Tinerii din judetul Salaj pasionati de politica, probleme de interes european si dezbatere sunt incurajati sa isi exprime propriile opinii privind constituirea Europei unite. In acest sens, Cristian Vale, un elev din cala a XII-a de la Colegiul National “Silvania”, a infiintat, in luna aprilie a anului…

- Absorbtia fondurilor europene este ingreunata de Legea achizitiilor publice, interesul fiind sa existe o "legislatie mai supla" in acest sens, a declarat joi presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Top 6 plante care alunga duhurile rele, potrivit romaniapopulara.ro. LOCUL 6: TRIFOI Pune o lingurita de trifoi uscat, pisat, intr-o cana de otet cu apa sfintita. Ia creanga de busuioc si incinge-o in aceasta solutie si apoi stropeste peste tot prin casa, la colturile incaperilor, pentru…

- Mai mult de jumatate din adulti sforaie din cand in cand. Din acest procent, jumatate sunt sforaitori de profesie, care isi dispera partenerii de viata tinandu-i trezi pana tarziu, in noapte, indiferent de pozitia pe care o adopta in timpul somnului. De fapt, cand auzim pe cineva sforaind,…

- Un barbat cu probleme psihice din București a dat foc casei. Un barbat, in varsta de 32 de ani, cunoscut cu probleme psihice, a incendiat casa in care locuia cu familia sa adoptiva, dupa ce mama sa murise de cancer, cand el era mic. In locuința din cartierul Bucureștii Noi, sectorul 1, se aflau cinci…

- Printre proiectele de hotarare dezbatute si aprobate de consilierii judeteni in cea mai recenta sedinta extraordinara s-a numarat si unul ce vizeaza acordarea mai multor sprijine financiare unor giurgiuveni care sufera de o boala incurabila sau trebuie sa isi faca urgent anumite analize medicale ori…

- Doua tiruri au blocat, pentru o buna perioada de timp, astazi, in jurul orei 13.00, DN1A, in zona comunei Teisani. Pe fondul carosabilului ud si acoperit, partial, cu zapada, soferii celor doua vehicule nu au mai reusit sa avanseze si au ramas blocati in zona. Sositi la fata locului, politistii aveau…

- Liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, are tot mai mari probleme de sanatate și se ascunde înca în Siria, într-un moment în care imperiul sau se micșoreaza dramatic.

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii. „In urma…

- BerbecCineva iți reproșeaza modul in care ai acționat intr-o situație, insa tu ai facut ceea ce ai considerat ca este mai bine. Nu-i lua in seama pe cei care comenteaza de pe margine. Mergi mai departe.TaurGraba strica treaba uneori, dar nu ai incotro.

- Irina Loghin a avut probleme de sanatate. Un virus puternic i-a dat batai de cap. Irina Loghin a stat trei saptamani in America, timp in care a sustinut un turneu impreuna cu mai multi artisti romani. Interpreta a avut probleme de sanatate, dar din fericire si-a revenit. „Nu e chiar asa de grav. Si…

- Noua lege a salarizarii si masura trecerii contributiilor din sarcina angajatorului la angajat au creat haos atat in sectorul bugetar, cat si in sectorul privat. Liderii sindicali avertizeaza ca zeci de mii de bugetari din ministere vor avea salarii si cu pana la 40% mai reduse, in urma reincadrarii…

- Vantul puternic creeaza mari probleme in Muntii Fagaras. 20 de turisti au ramas blocati la peste 2.000 de metri la Balea Lac dupa ce functionarea telecabinei a fost oprita din cauza vantului care sufla prea puternic si nu se mai poate urca sau cobori in siguranta. "La Balea nu sunt probleme, chiar daca…

- Ionuț Boștinaru, electrician al carierei Roșia, a fost gasit spanzurat intr-o anexa a casei, in Farcașești, acolo unde locuia. Acesta a fost vazut zimbind azi dimineața, de catre colegii de la munca, șocați de aceasta veste. Din primele informații, se pare ca acesta avea probleme cu soția, care l-ar…

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Horoscop dragoste – BerbecConversatiile cu partenerul de cuplu si prietenii sunt critice. Incearca sa mai lasi si de la tine si sa privesti cu intelegere punctul celorlalti de vedere. Daca ai o problema in cuplu, incearca sa o rezolvi cu ajutorul unui specialist, altfel lucrurile pot degenera.…

- Deși șeful statului Klaus Iohannis le-a atras atenția celor de la PSD ca nu este de acord ca persoane cercetate penal sa faca parte din Guvernul Dancila, social-democrații nu au ținut cont de mesajul președintelui și au ales cațiva viitori miniștri certați cu legea. Printre aceștia se regases atat foști…

- De-abia s-a transferat Alexis Sanchez la Man. United și chilianul are deja probleme. Nu cu Mourinho, noul sau manager, ci cu ofițerii de control doping, dezvaluie Daily Mail. Potrivit bazei sale de date conectate la Agenția Antidoping, atacantul ar fi trebuit sa se antreneze luni la Colney, centrul…

- Simona Halep joaca joi dimineata unul dintre cele mai importante meciuri din ultimele luni, urmand sa o infrunte pe Angelique Kerber in semifinala la Australian Open. Desi nemtoaica trece printr-o forma exceptionala, fostul tenismen si antrenor roman Sever Dron crede ca Halep are armele necesare pentru…

- Moneasa. UTA este la jumatatea cantonamentului de la Moneasa, unul in care s-a implicat și Francisc Tisza, antrenorul care a venit langa trioul Todea – Pacurar – Botiș. Tehnicianul iși asuma pregatirea, spunand, totuși, ca e conștient de faptul ca Todea va fi luat la intrebari daca nu…

- Familia unei femei decedate reclama un incident halucinant survenit la morga spitalului din Huedin. Capul celei decedate era înfașurat într-un scutec, iar nasul era rupt. Familia reclama nereguli de la internare și pâna la pronunțarea decesului. Rudele…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat ca duminica, incepand cu ora 07:30, va reduce cu 27% (circa 200 MWh) puterea Unitatii 2 ”in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul…

- Germania și Olanda sunt sub avertizare cod roșu de vant puternic. Atenționarile vor ramane in vigoare pana vineri iar in unele zone viteza vantului va atinge chiar și 140 km/h. Germania și regiuni din Olanda se afla sub avertizare cod roșu de vant puternic. Potrivit meteorologilor, avertizarile vor…

- Reprezentanții Primariei Ciugud au scris, miercuri, pe Facebook, ca prima zapada nu a creat probleme, iar pentru inlaturarea ei s-a intervenit cu utilajele proprii. Prima zapada din acest an nu a creat probleme in comuna Ciugud, administrația locala intervenind cu utilajele proprii pentru deszapezirea…

- Simona Halep a reușit sa se impuna in fața adversarei de marți, Destanee Aiava, pe care a invins-o cu scorul de 7-6 (5), 6-1. Cu toate acestea, constanțeanca se arata ingrijorata de starea ei de sanatate.

- Ancheta la un spital din Statele Unite, dupa ce angajatii de acolo au alungat o pacienta in strada la minus 1 grad Celsius. Tanara de 22 de ani sufera de probleme psihice, nu vorbeste si doar norocul a facut ca un trecator sa o vada abandonata chiar de agentii de paza de la clinica din Baltimore, intr-o…

- Fostul fotbalist Gheorghe Popescu a acceptat sa fie consilierul pe probleme de sport al premierului Mihai Tudose, urmand sa se ocupe de pregatirea Romaniei pentru a gazdui cele patru meciuri de la Campionatul European de Fotbal din 2020. "De astazi, am un consilier nou pe probleme de organizare UEFA…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca ar fi vrut sa afle mecanismele prin care un politist cu probleme comportamentele poate ramane in continuare in plan operativ, in conditiile in care colegii lui ii spuneau "violatorul", iar sefii nu au avut nicio reactie. "Nu…

- Conducerea Spitalului Orasenesc Baicoi a declansat o ancheta dupa ce un medic a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei paciente, iar la un moment dat cadrul medical rupe fisa medicala a bolnavei.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține propunerea președintelui Klaus Iohannis de modificare a Constituției in sensul introducerii unui principiu al integritații, in așa fel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai ajunga in fruntea statului. Propunerea lui Klaus Iohannis este o lovitura…