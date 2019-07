Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul camerunez Jacques Zoua (27 de ani) și fundașul central francez Mike Cestor (27 de ani) și-au reziliat contractele cu Astra Giurgiu. Zoua, singurul fotbalist din Liga 1 care evolueaza la ediția din 2019 a Cupei Africii, ar putea ramane in Romania. Dan Petrescu il dorește la campioana CFR Cluj,…

- Adolescenta a fost transportata la spital cu politraumatisme multiple dupa ce a cazut luni seara de la etajul al treilea al unui magazin din cartierul Dorobanti, Buzau. Potrivit reprezentantilor ISU Buzau, la locul interventiei s-au deplasat doua echipaje de pompieri, noteaza Agerpres. Fetita a cazut…

- Ziua de luni, 3 mai, a consemnat plecarea de la Palatul Victoria a lui Darius Valcov dar și a protejatelor sale, Mihaela Triculescu, de la ANAF și Adriana Cotel, de la CNAS. In cei doi ani și jumatate cat a stat la manetele Guvernului, Valcov a lasat o moștenire foarte controversata. Fostul secretar…

- Un numar de 198.342 de oameni din intreaga lume aveau in 2018, individual, o avere egala sau mai mare de 30 milioane de dolari, dintre care doar 215 erau din Romania, potrivit raportului Knight Frank Attitudes Survey. Dimensiunea acestui grup, denumit...

- Sandra Stoicescu, emoții pana la lacrimi in prima zi a vizitei Papei Francisc in Romania. Suveranul Pontif a binecuvantat-o pe moderatoarea care va deveni, in curand, mama unei fetițe ce va purta numele Sara Maria.

- EXIT POLL ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Potrivit unei decizii a BEC, operatorii de sondaj ai CURS si AVANGARDE au acces in baza unei acreditari in zona de protectie de 500 de metri a sectiilor de votare fara a avea acces in sectiile de votare. Acestia au obligatia de a nu tulbura linistea…

- Potrivit informațiilor Romania TV, pe lista s-ar afla: Liviu Dragnea, Mihai Fifor, Titus Corlațean și Eugen Teodorovici. Singurul nume nou este Titus Corlațean, numele celorlalte trei persoane fiind deja speculate in spațiul public. Analistul politic Bogdan Chirieac nu crede in varianta posibilitații…

- "Am fost azi la spital (la Targu Mures, n.r.) si ma uitam cu cata inversunare, scandal si cate lucruri urate au putut sa spuna. Au venit cu coroane, este inadmisibil! Si fac acest lucru pentru ca nu au argumente, nu au cu ce sa vina in fata dumneavoastra. Nu pot sa spuna: am venit in fata oamenilor…