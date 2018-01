"Văduva neagră" există. Ce le făcea bărbaților și cum a fost prinsă O femeie supranumita "Vaduva neagra de pe Coasta de Azur" a fost pusa sub acuzare pentru uciderea a doi barbați în vârsta pentru banii lor, dar și pentru otravirea a alți doi. Patricia Dagorn a fost descrisa în rapoartele poliției ca fiind "venala și lipsita de scrupule" cu o predispoziție pentru iubiți bogați. Femeia a fost acuzata de crima, otravire și administrarea de substanțe nocive. Procurorii susțin ca Dagorn este criminal în serie care atragea victime mai în vârsta, iar apoi le sifona averea în timp ce le administra… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Patricia Dagorn a ajuns in instanța in Franța dupa ce a fost acuzata ca a sedus și otravit patru barbați in varsta, dintre care doi ar fi murit in urma acțiunilor ei. Daca este gasita vinovata, acuzata va primi o pedeapsa pe viața in inchisoare.

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, dupa ce si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii operatie cezariana pentru a o salva. Politistii au fost sesizati, duminica…

- Polițiștii timisoreni fac cercetari fața de o tanara de 23 de ani, depistata in timp ce fura un portmoneu din poșeta unei alte femei, intr-o stație de tramvai din Timișoara. Tanara a fost prinsa imediat dupa ce a luat protofelul, astfel ca victima si-a recuperat banii si actele. Pe numele tinerei de…

- O femeie in varsta de 23 de ani a fost prinsa de polițiști ai Secției 1 cu mana in poșeta unei doamne. Victima se afla intr-o stație de tramvai din Timișoara cand tanara i-a sustrat portofelul din poșeta. Oamenii legii au prins-o pe hoața și au recuperat prejudiciul. Polițiștii au intocmit pe numele…

- Politistii clujeni au identificat si retinut, vineri, o femeie banuita de comiterea unui furt, scrie libertatea.ro. „In fapt, la data de 17.11.2017, femeia, in varsta de 69 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se afla intr-un magazin de pe Calea Floresti, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi sustras…

- Ieri, 3 ianuarie 2018, ora 15:15, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre un barbat in varsta de 39 de ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in data de 03.01.2017, in jurul orei 08:00, fiica sa, Țandea Alexandra-Ramona (foto), in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu…

- UPDATE 1 Barbatul reținut în cursul dimineții de miercuri, la un magazin alimentar unde fusese și în seara violului, și-a recunoscut fapta. Inițial, Emil Berki a susținut ca el este victima în acest caz și ca este nevinovat, dar ulterior, pus în…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- Un barbat care și-a cumparat o mașina din Marea Britanie a ramas fara autoturismul în valoare de zeci de mii de euro. Ieri, în jurul orei 12.00, acționând în baza unei informații, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta – Serviciul Teritorial al Poliției…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei, aduse in tara noastra din Vietnam, au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea, potrivit unui comunicat transmis vineri de Garda de Coasta. ''In data de 21.12.2017, politistii de frontiera din cadrul…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei, a avut loc, joi seara, în jurul orei 18.30, pe raza localitații Manastirea.Din primele cercetari, accidentul s-ar fi produs dupa ce femeia in varsta de 54 de ani, aflata sub influenta bauturilor alcoolice, circula pe carosabil in…

- Dan Emil Fofiu Sanpetreanu si Sanda Rodica Baciu, director administrativ, respectiv, director economic in cadrul Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, au fost retinuti joi dimineata de procurorii DIICOT, in dosarul in care au fost efectuate perchezitii la clinica privata a chirurgului…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, va fi adusa miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde urmeaza sa se judece contestatia ei la decizia de arestare preventiva, potrivit AGERPRES. Citeste si: Un fost ministru tehnocrat indeamna…

- O femeie in varsta de 42 de ani a reclamat, vineri dimineata, la Politie faptul ca ar fi fost amenintata de catre o alta femeie in statia de metrou Unirii 2. Supecta a fost prinsa. Este vorba de o femeie in varsta de 57 de ani. Anchetatorii o audiaza la aceasta ora la Politia Capitalei. [...]

- Un nou incident a fost inregistrat la metrou, o femeie sesizand politistii ca a fost amenintata de o necunoscuta. Anchetatorii cer cetatenilor sa ii ajute la depistarea femeii. Un suspect a fost dus la audieri, in cazul noului incident inregistrat la metrou. Politistii vor stabili daca este vorba despre…

- Polițiștii și mascații din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate au descins, miercuri dimineața, la Dej. Din primele informatii descinderile au avut loc într-un dosar privind consumul si traficul de substante psihoactive, potrivit dejeanul.ro.Procurorii…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost prins in flagrant de catre politisti. Acesta a incercat sa insele prin metoda ,,Accidentul” un barbat in varsta de 83 de ani, din localitatea vasluiana Ivesti.

- Detalii șocante ies la iveala în cazul crimei de la metrou, petrecuta aseara în București. Tânara în vârsta de 25 de ani, era însarcinata în câteva luni, și a fost împinsa de catre o femeie care, se pare, nu este la prima tentativa.…

- Suspecta crimei de la metrou, o femeie in varsta de 36 de ani, a fost retinuta. Au aparut si primele imagini cu aceasta, in timp ce era condusa la audieri. Potrivit unor surse judiciare, ea nu a opus rezistenta cand a fost dusa la Tribunal.

- Tanara in varsta de 25 de ani, care a fost gasita moarta la statia de metrou Dristor 1, ar fi fost impinsa de catre o alta femeie in varsta de aproximatv 45 de ani, atacatoarea fiind cautata la aceasta ora de catre politisti, anunta Politia Capitalei. Marti seara, in statia de metrou…

- Sambata dupa-masa, in jurul orei 16:45, o șoferița, in varsta de 20 de ani, a lovit doi pietoni care traversau strada pe culoarea roșie a semaforului. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Ștefan cel Mare. In urma accidentului, cei doi minori, in varsta de 15 și 16 ani, au suferit leziuni ușoare.…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Tulcea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au finalizat cercetarile intr un dosar penal cu privire la savarsirea infractiunilor de trafic de droguri savarsite de catre doi barbati.La 30 noiembrie a.c, politistii Serviciul de Combatere a…

- Politistii din Buzau cauta o femeie de 33 de ani care vineri seara si-a abandonat bebelusul, un baietel de aproximativ o luna, in curtea Spitalului Judetean. Femeia a fost identificata, insa nu a fost prinsa, politistii intocmind dosar penal pentru abandon de familie.Ea si-a abandonat vineri…

- Doi minori, locatari ai internatului situat in zona Liceului Sportiv, s-au batut azinoapte, in jurul orei 00:00. In urma agresiunii, unul dintre cei doi minori, un baiat in varsta de 15 ani, din comuna Pufești, a ajuns la UPU, cu politraumatism prin agresiune, traumatism cranio-facial cu…

- Politistii sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit mort pe un camp in apropierea localitatii Bucovat, comuna Dumbrava. Surse din randul anchetatorilor au declarat pentru Lugoj Info.ro ca primele indicii duc spre o crima. Deocamdata anchetatorii nu au vrut sa faca publice prea multe amanunte insa…

- Prima declarație a Sandei Ladoși. Sanda Ladoși, urmarita penal de procurorii DIICOT intr-un dosar privind inșelarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, a declarat, la ieșirea din sediul DIICOT, ca a fost pusa sub invinuire de procurorii de la crima organizata…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, ca a solicitat "categoric" abrogarea din Statutul polițistului a textului ce permite pensionarea polițiștilor la vârste mai mici de 47 de ani.

- Siguranta cetateanului – o prioritate pentru politisti. In data de 16.11.2017, politistii petrosaneni au efectuat o razie in cartierele Aeroport și Petroșani Nord din municipiul Petroșani, in scopul asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica si a prevenirii comiterii unor fapte…

- La data de 13 noiembrie a.c., ora 07:48, polițiștii din Panciu au fost sesizați de catre un barbat, angajat al unei firme din localitate, despre faptul ca persoane necunoscute au patruns in sediul magazinului, folosind chei potrivite, de unde au sustras suma de 300 lei din casa de marcat. In urma…

- Trei persoane si-au pierdut viata intr-un accident petrecut in apropierea localitatii Slatina Timis din Caras-Severin. Spre locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje ale pompierilor si ambulantei. Primele informatii venite de la locul accidentului arata ca impactul s-a produs intre…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Audi, model A5, semnalat ca fiind furat din Italia. In data de 08.11.2017, actionand in baza unei informatii, politistii de frontiera…

- Politistii hunedoreni au reusit identificarea si retinerea unui barbat banuit de comiterea mai multor infractiuni de furt si inselaciune. Cel in cauza isi alegea potentialele victime din randul persoanelor in varsta, carora le castiga increderea, pentru a putea avea acces in locuinta acestora. …

- "Acuzata i-a determinat sa bea cianura cu intentia de a ucide in cele patru cazuri" pentru care era judecata, a declarat marti Ayako Nakagawa, judecatorul la un tribunal din Kyoto. Kakehi nu a afisat nicio emotie la anuntarea verdictului. In conditiile in care purta aparat auditiv, aceasta i-a cerut…

- Vestea cumplitului accident de munca mortal de la Maschio Gaspardo a zguduit comunitatea locala din Chisineu Cris si imprejurimi. Victima accidentului, Sztanovcsak Lorant, avea 25 de ani si era din Satu Nou, comuna Misca. Facea naveta in fiecare zi la locul de munca. Era angajat de doi ani la fabrica…

- O nipona în vârsta de 70 de an, Chisako Kakehi, a fost condamnata, astazi, la moarte prin spânzurare pentru uciderea a trei dintre foștii sai parteneri de viața și o tentativa de omor asupra unei a patra persoane.

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au trimis in judecata Cristian Calin Careba, funcționar public care a deținut succesiv funcții de control și conducere in Direcția de Sanatate Publica Timiș, Casa de Asigurari de Sanatate Timiș, Casa Naționala…

- Politistii argeseni au prezentat date privind activitatea lor pe primele noua luni ale anului 2017. Acestia au atins un alt punct important si anume acela legat de apelurile la numarul unic de urgente 112. Conform datelor furnizate de catre politistii argeseni, in primele noua luni ale acestui an…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia ELENEI NICOLETA VIRDOL, in varsta de 14 ani, din localitatea Valu din Traian ndash; judetul Constanta.La data de 28 octombrie a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 1.50 centimetri, greutate…

- Accidentul a avut loc pe drumul dintre Pitești și Dragașani. Șoferul microbuzului, in varsta de 76 de ani, s-a angajat intr-o depașire, dar nu s-a incadrat bine si a intrat in plin intr-o masina care venea din sens opus, condusa de un tanar. In urma impactului violent, soția lui, in varsta…

- Astazi, 24 octombrie 2017, un sibian a sesizat Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu despre faptul ca in noaptea de 23/24 octombrie a.c., tatal sau, SINKA KAROLY, in varsta de 84 ani, a plecat de la domiciliul din municipiul Sibiu intr-o direcție necunoscuta, fara a mai reveni. Semnalmente : inaltime…

- Primele cercetari care au plasat-o pe locul intai in top au fost facute in 2007, atunci cand expertii au comparat peste 276 alimente naturale, pentru a pune in evidenta proprietatile lor antioxidante. Fructul de Aronia nu are un gust familiar pe care il putem accepta de prima data, este astringent…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Deta au dispus trimiterea in judecata a lui Nicolae Demenescu, in varsta de 50 de ani, cercetat in stare de arest preventiv, sub aspectul savarsirii infractiunilor de parasirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia,…

- Marti seari, in jurul orei 20.00, un pieton a fost accidentat de roata unei remorci care s-a desprins si l-a lovit. Victima a fost transportata la Sptalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Un conducator auto in varsta de 28 ani, aflat la volanul unui autoturism, mergea pe str. Pictor Iacob Brujan din…

- Polițiștii DIICOT au destructurat un grup infracțional, coordonat de cetațeni chinezi și care s-a specializat in infracțiuni de evaziune fiscala, spalare de bani și delapidare. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat in acest dosar se ridica la opt milioane de euro. Procurorii Directiei de Investigare…